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斥資2千萬改造8處菜市仔 高雄市經發局要讓市民有感

聯合報 / 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
高雄市經發局長廖泰翔走訪阿蓮公有市場，與攤商交流了解需求。經發局提供
高雄市經發局長廖泰翔走訪阿蓮公有市場，與攤商交流了解需求。經發局提供

許多傳統菜市場像是城市大廚房，如何讓環境與時俱進，市府責無旁貸。高雄市經發局為改善公有市場、列管夜市環境，提供市民與遊客更舒適消費環境，向經濟部爭取改善預算補助，今年核定8處，中央補助與地方自籌合計經費379萬元。經發局強調，要逐步進行有感菜市仔修繕工程，讓各世代消費者都喜歡親近市場。

經發局表示，經濟部因應疫情衝擊，2020年起編列全台公有市場及列管夜市設施改善預算3.95億元，市府積極與市場管理單位合作爭取，今年4月底獲核定8處市集經費，用於改善排水溝、攤台、通道地磚、屋頂浪板、照明、通風、廁所等讓消費者最有感的硬體設施，預計2022年6月底前完成。

旗后觀光市場自治會長陳清雄指出，旗后市場為帆船型造型鋼骨結構建物，不僅深具地域特色、更是遊客打卡地標，唯內部空間狹長導致通風不良且照明昏暗，加上線路老舊且凌亂造成攤商與遊客不便，經發局積極協助並爭取相關補助經費，確保消費者與攤商安全，營造優質的消費環境。

橋頭市場自治會長張林玉霞說，市場營業時間為下午2點至6點，因嚴重西曬影響民眾消費意願，且市場屬於鋼骨浪板構件，在高雄豔陽長期照射下，不僅讓市場內異常悶熱，熱漲冷縮造成遮蔽帆布破裂有間隙更在雨天時導致多處漏水，在經發局輔導下爭取修繕補助，盼透過環境改善吸引更多顧客回流。

經發局長廖泰翔指出，傳統市場環境改善問題是重要任務，從市區到縣區他陸續走訪數多傳統市場，與管理單位密切溝通，盡速規畫修繕工作期程。

廖泰翔表示，除爭取經濟部補助外，經發局今年也自行編列經費，全面檢視高雄市傳統市場設施，針對市場招牌、停車空間、漏水、照明、清潔、水溝蓋、公廁、攤招明亮度及入口意象等問題，規畫「有感改善工程」，提供市民與遊客更衛生、安全、明亮消費環境。

高雄旗津特色帆船造型地標旗后公有市場將針對內部通風、照明與結構規畫進行改善。經發局提供
高雄旗津特色帆船造型地標旗后公有市場將針對內部通風、照明與結構規畫進行改善。經發局提供

傳統市場 漏水

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