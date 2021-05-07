高雄表彰「美力媽媽」 103歲李柯梗阿嬤創最高齡紀錄

高雄現年103歲的李柯梗阿嬤，早年辛苦拉拔8名子女，逾百歲仍投入社區當志工，獲選為高雄市「毅力媽媽」，也創下最高齡紀錄。

高雄市基督教福氣教會承辦高雄市「美力媽媽」頒獎典禮，今年表彰35名「美力媽媽」，得獎者盛裝赴會，如同走星光大道，備極尊榮。

這次獲獎的媽媽們，最年輕33歲，最年長103歲，表彰對象包括增產報國的「多力媽媽」及辛苦持家的「毅力媽媽」，融入台灣社會並從事公益的新住民媽媽等，另有兩名父代母職的男士得獎。

最受矚目的是來自旗山的「毅力媽媽」李柯梗，年輕時辛苦拉拔8個子女，如今已當曾祖母，兒孫滿堂，養生之道「呷鹹」和做公益，現在每周不但撥空煮餐給社區關懷據點的長輩們吃，還常探視獨居老人。她笑說，實際年齡應是106歲，因為早年晚了3年報戶口，少了3歲。

今午她登台領獎，市長陳其邁一路攙扶，表達最高的敬重。

來自印尼的「新力媽媽」邱玲玲，嫁來台灣超過20年，當志工18年，熱情開朗的個性感染身邊大小。70歲吳國清，22年來細心照養罹患雷特氏症的孫女，堅持陪伴復健延緩退化無怨無尤，獲選為「魔力媽媽」。