高雄百萬口罩助印度 印度台北協會會長拜會陳其邁

印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）今偕副會長與立委管碧玲等人拜會高雄市長陳其邁；陳其邁也宣布高雄口罩大廠南六企業捐贈印度的200萬片口罩今已寄出，展示市府與企業協助印度度過疫情和實踐「Taiwan can help」的決心。

戴國瀾今下午拜會陳其邁，高雄口罩大廠南六企業董事長黃清山也到場。戴國瀾與陳其邁雙方就科技、智慧城市、教育、文化、疫情等議題交換意見。

陳其邁也宣布黃清山允諾捐贈印度的200萬片口罩今日已寄出，展示高雄市府與企業協助印度度過疫情和高雄實踐「Taiwan can help」理念的決心。

陳其邁表示，印度疫情持續嚴峻，外交部日前已籌措製氧機與氧氣鋼瓶送往印度；高雄口罩製造商南六企業去年3月曾在疫情最艱困的時期熱心捐贈100萬片口罩給印度；若印度有口罩及醫療物資需求，高雄樂意協助。

陳其邁並表示，台印關係升溫，兩國共同追求民主和自由的價值，且面臨相似的地緣政治挑戰。高雄現正加速發展5G、AIoT，印度總理莫迪也倡議興建百座智慧城市，盼雙方在高科技產業、智慧城市治理及科技人才等領域，推動更多交流。

戴國瀾首先感謝台灣政府和民間自去年國際疫情爆發以來，持續對印度提供溫暖而具體的協助，也感謝管碧玲推展台印國會外交。

戴國瀾說，台印雙邊在高科技領域的合作深具潛力，台印均有優秀科技人才，並笑稱「IT」其實指的是印度和台灣，希望能持續促進彼此合作與企業投資。陳其邁也歡迎印度的人才及企業進駐高雄，期待拓展雙方未來互動。