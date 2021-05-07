金門水試所放流遠海梭子蟹苗15萬尾 復育周邊海域漁業

遠海梭子蟹是金廈海域常見的蟹種，近來數量大減，金門縣水產試驗所今日在金城鎮南門雄獅堡出海口之水域放流8萬尾遠海梭子蟹蟹苗種源，連同4日在建功嶼水域所放流的7萬尾；總計本週在滿潮時放流自行育成共15萬尾遠海梭子蟹苗，復育周邊海域漁業資源。

金門縣水試所表示，近年來積極進行漁業資源復育放流工作，而此批遠海梭子蟹蟹苗種源，是以今年3月底至4月初收購本地漁民所捕撈到抱卵之種蟹，初期多次篩選後，經1個多月的努力成功孵育成蟹苗。

水試所說明，遠海梭子蟹是金廈海域常見的蟹種，在漁獲市場需求量大，而導致近年來野生的族群數量日益減少，為彌補自然生產力的不足，加速恢復海域遠海梭子蟹族群資源復育，近幾年來開始放流自行育成遠海梭子蟹苗。

據了解，遠海梭子蟹具潛沙習性，夜間才會出來覓食，領域性極強很容易殘食。雄蟹的顏色為鮮艷的藍色，體型較大，雌蟹顏色樸素，雄蟹腹甲尖而窄，雌蟹寬而圓。繁殖期為每年的3月至10月，交配過後母蟹會將卵抱在腹中，並利用海流及步足清潔腹中的卵粒，最後產出蟹苗。

金門縣水產試驗所也強調，為充實金廈海域遠海梭子蟹數量，並增加該海域魚種歧異度及豐富度，將持續進行多種魚苗及蟹苗培育，放流選定的物種均為金廈海域中常見物種，為維護金廈海域漁業資源的永續努力。