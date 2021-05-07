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屏東玉荷包乾旱農損 達天然災害現金救助標準

中央社 / 屏東縣7日電

因氣候乾旱，屏東玉荷包開不了花、結不了果，民進黨立委周春米今天再邀農委會農糧署、高雄區農業改良場現勘，確認農損超過20%，農糧署說，已達農業天然災害現金救助標準。

全屏東縣玉荷包荔枝面積有500多頃，農糧署、高雄區農改場組成的天然災害勘查小組，連續2天現勘萬巒、恆春、佳冬、三地門和高樹等鄉鎮的玉荷包果園。

農糧署南區分署長姚志旺表示，現勘結果，目前農損面積已達20%，達到農委會天然災害現金救助標準，將由農委會公告後進行現金救助。

周春米也要求農改場應儘速提供農民因應極端氣候的種植、預防農損等技術，降低農產業的天災風險，提升農民種植意願。

周春米指出，部分玉荷包果園種植於山坡地，沒有設置溝渠、水井等灌溉設施，像今年碰上雨水不足的氣候，玉荷包無法開花、結果，情況將只會更加嚴重。

目前農委會水保局有提供在灌溉區外山坡地的果園灌溉設施，每一個申請案最高有新台幣40萬的經費補助，可用於設置儲水塔、管線等設施，周春米要求農委會應加強推廣這項有利農民的政策。

農委會 周春米 農糧署

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