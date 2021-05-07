影／陳其邁表彰優良護理師 獎金當場加碼一倍

高雄「國際護師節」慶祝大會今午在福華飯店登場，表彰優良護理人員及優良護生，高雄市長陳其邁應邀頒獎，發現獎金僅2千元，當場表示加碼一倍，表達對「南丁格爾們」的敬重，現場士氣為之振奮，他同時「拜託」第一線醫護人員踴躍接種疫苗保護自己，並說「護理人員的事就是我的事」。

高雄市護理師公會主辦的國際護師節慶祝大會，今年表揚91名優良護理人員91名、6名優良護生，並頒發28個研究獎助名額、20個在職會員進修獎學金及人氣小品文3名。

今午大會援例舉辦傳光儀式，現場護理師點燃手中LED燭光，再傳承全場，重新省思奉獻醫療的天職。

陳其邁表示，要從事護事師的工作，沒有堅強的毅力，無私、無我的奉獻是做不來的，這份工作除身處高壓的工作環境，現在新冠肺炎疫情還沒結束，待在最危險的醫院，與上戰場沒有什麼差異，尤其新冠肺炎傳播力強，致死率高，不管是個人、對家庭來講，都是非常嚴峻的挑戰。

陳表示，護理人員在第一線面對疾病威脅，醫療設備有時也可能不足，形同面對槍林彈雨，在他看來「大家早已經是南丁格爾」，他個人最尊敬且感謝的職業， 第一名絕對是護理人員，他向在場護理師堅定承諾，「護理師的事情，就是我的事情」。會中他同時拜託護理師們，務必施打疫苗，保護自己也保護家人。

今午陳其邁應邀頒獎表彰優良護理人員，發現獎金僅只有2000元全聯禮券，當場表示要「DOUBLE」，稍後公會人員提醒，今年優良護理師有90多人，陳其邁聽後愣了一下，逗得現場笑翻，不過仍表示「預算不是問題」。