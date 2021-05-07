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復育漁業資源 金門水試所放流梭子蟹苗15萬尾

中央社 / 金門縣7日電

金門縣水產試驗所今天在金城南門雄獅堡出海口水域放流8萬尾梭子蟹蟹苗，連同4日在建功嶼水域放流的7萬尾，總計本週放流15萬尾遠海梭子蟹苗，復育並豐富周邊海域物種。

水試所表示，遠海梭子蟹是金廈海域常見的蟹種，在漁獲市場需求量大，導致近年來野生的族群數量日益減少；為了彌補自然生產力不足，加速恢復海域遠海梭子蟹族群資源復育，近幾年來開始放流自行育成遠海梭子蟹苗。

水試所說明，今天放流的梭子蟹蟹苗，是今年3月底到4月初收購本地漁民所捕撈到抱卵的種蟹，初期多次篩選後，經1個多月的努力成功孵育成蟹苗，復育周邊海域漁業資源。

水試所長楊文璽表示，遠海梭子蟹具潛沙習性，夜間才會出來覓食，領域性極強很容易殘食。雄蟹的顏色為鮮豔的藍色，體型較大，雌蟹顏色樸素，雄蟹腹甲尖而窄，雌蟹寬而圓。繁殖期為每年3月到10月，交配過後母蟹會將卵抱在腹中，並利用海流及步足清潔腹中的卵粒，最後產出蟹苗。

水試所進一步表示，充實金廈海域遠海梭子蟹數量，並增加這個海域魚種歧異度及豐富度，金門縣水試所持續進行多種魚苗及蟹苗培育，放流選定的物種都是金廈海域中常見物種，為維護金廈海域漁業資源永續而努力。

金門 漁民

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