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高雄多軌道建設進行中 副市長林欽榮：將加速推首件聯開案

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議會下午進行「捷運路網規畫」專案報告，由捷運局長吳義隆進行報告。記者蔡孟妤／攝影
高雄市議會下午進行「捷運路網規畫」專案報告，由捷運局長吳義隆進行報告。記者蔡孟妤／攝影

高雄市議會下午進行「捷運路網規畫」專案報告，副市長林欽榮及捷運局長吳義隆等人報告備詢。議員建議推動主題車站、高架段設置月台門及加速推動聯開案等，林欽榮均允諾規畫，並表示今年將訂為捷運聯合開發年，加速推動聯開案。

捷運局長吳義隆在專案報告指出，捷運黃線已提綜合規畫、環評初審通過，預計明年施工。小港林園線已送可行性研究給中央；岡山路竹延伸線二階到路竹，綜合規畫、環評等已過，拚年底發包、2026年底完工通車；輕軌二階大順路、美術館路段將分別於2023、2022年完工。

議員林于凱詢問捷運岡山路竹延伸線一階工程，新蓋的RK1車站預計2022年完工，但何時可通車？吳義隆說，土建完成，後續還要進行機電等工程，預計2024年可通車。

議員黃捷爭取規畫主題車站，如台中中信兄弟車站、樂天桃猿也有結合桃園捷運等，建議橘線鳳山站、黃線澄清湖站等均可朝主題車站規畫。林欽榮說，會跟民間企業結合，朝主題車站規畫。

黃捷也提醒新建軌道在細部設計時，針對運量大的站、轉乘站等，設置兒童洗手台、男女廁尿布台等，並於高架段全設置月台門，以免落軌意外。林欽榮說，未來新建軌道一定會有上述規畫，舊有的捷運紅、橘線也會慢慢改善。

議員陳致中爭取捷運延伸到前鎮漁港，並盡快實現高雄首件聯開案。吳義隆說，延伸至前鎮漁港，今年會辦理整體路網規劃，預計2年完成整體路網報交通部核定後推動。林欽榮說，今年將訂為捷運聯合開發年，會努力推出高雄首件聯開案。

捷運 林欽榮 岡山

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