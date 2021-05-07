美麗孔雀過多危及金門生態 移除為優先考量

金門野生孔雀數量過多失控，縣府表示，以觀光角度而言，孔雀確實迷人，但若將來危害到生態必須撲殺，會很諷刺；建設處也直言，孔雀造成農損、噪音擾人，以移除為優先考量。

金門縣最近贈送澎湖縣的2隻藍孔雀才上岸就脫逃，讓金門孔雀議題再次浮上檯面。

縣府建設處表示，1983年由縣林務所管轄的中山林設有動物區，1995年中山林納入金門國家公園範圍，原有動物移交縣畜產試所。1999年丹恩颱風來襲，吹毀畜試所動物房舍，12隻藍孔雀逃逸，自此在野外快速繁殖。

根據畜試所委託學者調查，2011年觀察到藍孔雀次數為252次，2015到2017年介於250到280次，去年則是從2019年的450次成長到1353次。而建設處農林科估計，金門野生孔雀數量在1000到2000隻之間。

金門牧場以高粱酒釀造過程中的廢棄物酒糟飼養牛羊，野生孔雀嗜食酒糟，不但與牛羊爭食，且容易污染酒糟；孔雀同時也會偷吃農作物，造成農民損失。此外，孔雀雖然美麗，但叫聲卻很惱人，尤其繁殖期間，尖銳的求偶聲在清晨3、4時劃破天際，擾人清夢，縣府1999專線經常接獲民眾投訴。

另外，建設處農林科表示，最近有民眾目擊孔雀飛行在電線桿之間，憂心機場或道路一旦闖入孔雀，將會造成飛安和交通事故。孔雀帶來的困擾，不可小覷。

農林科科長鄭向廷表示，由於孔雀數量已達失控程度，農委會林務局從2010年補助縣府移除孔雀，縣府並從2018年對民眾捕獲的孔雀，以一隻新台幣600元收購，一年平均捕獲30隻，趕不上藍孔雀繁殖速度。

縣府收購孔雀後轉由畜試所圈養。畜試所目前收容30隻左右藍孔雀，以照顧孔雀到自然終老為原則。

金門縣野生動物救援暨保育協會理事長陳光耀說，孔雀來自印度，除了在金門造成農損，還會吃蛇等動物，由於在金門幾乎沒有天敵，與其他物種競爭「穩贏不輸」，勢必破壞生態；如果再強勢下去，金門原生物種可能會因此消失。

近年來，縣府委託學者進行孔雀移除計畫。國立中山大學生物科學系教授張學文近日帶領團隊到金門執行移除作業，他表示，過去曾使用陷阱移除孔雀，但偶爾發生牛隻誤觸陷阱事件，引發飼主抗議，團隊這幾次改以架設網羅方式，盼能提高孔雀捕獲率。

至於如何有效移除藍孔雀，建設處坦言現在還在摸索階段。鄭向廷以埃及聖䴉為例說，埃及聖䴉自1979年引入台灣後，直到近兩年林務所才確定以槍殺方式移除。不過，埃及聖䴉以河岸為棲息地，用槍枝移除並不會造成人員或其他動物傷亡；但藍孔雀在金門多半棲身林中和牧場附近，不適合用這種激烈方式移除。

在一片孔雀移除聲中，退休老師李策勵因擁有十字弓執照，合法捕獵藍孔雀，並自設孔雀園，供人參觀之餘，也從事孔雀買賣，賣價遠遠高出600元的收購價。也因為他的捕獵工夫，孔雀餐在金門應運而生，叫價不菲。

縣府觀光處處長丁健剛不否認就觀光角度而言，野生孔雀確實迷人，但牽涉太多生態問題，如果推廣孔雀觀光，將來危害到生態要撲殺，會是很諷刺的事。學者也說，除非以孔雀為亮點的觀光收入，足以彌補孔雀造成的農損，現在談論孔雀觀光，言之過早。