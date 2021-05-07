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嬌小身驅蘊含豐沛能量 百歲鍾信心獲台灣護理典範獎

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
今年100歲的鍾信心教授（中）是衛生福利部第一屆「台灣護理典範獎」得主，備受高雄市長陳其邁推崇，左為高雄市護理師公會理事長周汎澔。記者王昭月／攝影
今年100歲的鍾信心教授（中）是衛生福利部第一屆「台灣護理典範獎」得主，備受高雄市長陳其邁推崇，左為高雄市護理師公會理事長周汎澔。記者王昭月／攝影

衛生福利部第一屆「台灣護理典範獎」得主為高雄百歲護理師鍾信心教授，5月12日護師節將由總統蔡英文表彰，鍾今午也出席高雄市「國際護師節」慶祝大會，見證護理師傳光儀典，一生奉獻護理界的精神，備受市長陳其邁推崇。

鍾信心今年100歲，除耳力稍差外，身體十分健朗。嬌小的身軀蘊含豐沛的能量，自1944年投入護理工作，奉獻至今長達79年，幾乎與台灣護理史同步，是國內護理界瑰寶。

高雄市護理師護士公會理事長周汎澔表示，鍾信心教授是衛福部首屆「台灣護理典範獎」得主，更是高雄護理師的標竿。

鍾信心是牧師鍾天枝之女，基督之愛深植心中，早年她接受日本「聖路加女子專門學校」教育薰陶，與護理結緣。1953年創設省立台南護理職校，展開護理教育之路，因對學生視如己出，成為學生們口中的「鍾爸爸」。

高市護理師公會表示，鍾教授1957轉到台大醫學院護理學系任教，同時擔任台大護理系主任及台大醫院護理部主任，率先縮短學術研究與臨床照護的距離，為醫護的學習模式立下標竿。卸下主任之職後，她亦曾率員前往「沙烏地阿拉伯」進行國際醫療，直到檢出「早期胃癌」，才返回台灣。

挺過胃癌試煉的她，更積極面對人生使命，1986年轉至高雄醫學院擔任護理系主任，1991年創立高雄醫學院護理學研究所；至今近百歲仍兼任高醫護理系無給職教授，在台灣護理界作育英才無數。

她一生照顧病患、關懷弱勢也獻身教育、1993年自高醫退休後，捐出250萬元成立成立「財團法人信心護理文教基金會」，嘉惠許多後輩，曾獲「傑出護理人員奉獻獎」、「賴和醫療服務獎」以及「醫療奉獻獎」等等，篤信基督教的她說，「護理是我的生命!這是上帝的呼召」。

護理師 台大醫院 醫學院

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