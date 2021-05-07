台美研討會 為下一代打造澎湖海洋觀光永續環境

澎湖縣長賴峰偉今天出席「2021台美海洋永續發展國際研討會」表示，海洋活化是澎湖致力推動的核心政策，期藉海洋與國際接軌，深化交流，為下一代打造海洋觀光永續環境。

這項海洋永續議題國際研討會今天在澎湖福朋喜來登飯店登場，包括美國在台協會高雄辦事處長禹道瑞、帛琉大使歐克麗、傅爾布萊特學術交流基金會執行長那原道、海委會海洋保育署長黃向文、國發會綜合規劃處長張惠娟等150位專家學者與會。

澎湖縣政府與傅爾布萊特學術交流基金會合作，自今年8月起外籍教師進駐，賴峰偉與傅爾布萊特學術交流基金會執行長那原道簽署「國際教育與英語助理教學合作備忘錄」，提升澎湖學童英語的浸潤式學習與文化交流，並頒發那原道、張純怡2人感謝狀，協助促成台美雙邊英語教學合作。

賴峰偉表示，澎湖積極保護海洋環境，查緝非法漁業、減少使用塑膠製品、建置污水處理廠，並動員96村里淨灘，去年全縣淨灘300場次，清理300公噸海廢，獲頒「因應氣候變遷行動績效」非六都組全國第一，以及「海洋教育成果」全國特優。

研討會將討論「海洋永續發展」、「島嶼在地認同」、「高齡社會與人口變遷海洋教育」、「國際教育與雙語推動」及「海洋教育」等5大主題。