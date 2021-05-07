「山神帶領著我」北大武山莊主吳德發打造安全親山教育

「我是被山神召喚的！」北大武山管理員「莊主」吳德發，10多年前遭遇人生低谷，偶然機緣下認識北大武山，從此愛上山，恨不得每天都在山上，他擔任北大武山管理員至今10年，致力提供給山友安全親山步道，處理大小山域事故救援數十件，讓每件山域事故成為登山教育重要借鏡，並檢討分析山域事故發生原因，期盼每名山友們「高興上山，平安下山」，他獲選為今年農委會林業及自然保育有功人員。

53歲吳德發是台南人，原本在高雄從事營造業，17年前他遭遇人生低谷，想要去散散心，一路開車到屏東的北大武山舊登山口，他將車子停路邊，往前跑去，當時已經下午三四點，遇到他人都叫他要往回走，他在山神帶領下走到1.5公里處才往回走。

「當下我告訴自己我還要再來！」吳德發說，走進北大武山，心曠神怡，頓時心情變好了，每周風雨無阻都要來爬北大武山，「愛北大武山愛到無以復加，山上空氣一吸，精神飽滿」，來到第三次時成功登頂。

吳德發說，他決定放下山下一切，結束山下的營造業，來到嚮往的山林，機緣之下擔任北大武山檜谷山莊的管理員，在北大武山3.8公里往下看時，「所有一切難題都會迎刃而解，山神給我力量，凡事做好自己本分，做就對了！」

吳德發說，北大武山是他爬的第一座山，年輕時根本不認識山，30幾歲時都在拚事業，也因為北大武山，他認識現在女朋友。

吳德發成立臉書粉絲團「屏東林區管理處北大武山資訊站」，通報天候狀況與注意事項，分享山難救援的故事，讓每件山域事故成為登山教育上的重要借鏡、教材，適時提醒民眾注意，且檢討分析每次山域事故發生的可能原因，重新勘查檢視該發生區域或路段可否再多做加強改善，必要時增加警告標示或安全措施。

吳德發觀察，由於受到疫情影響，許多人都往山上，早期來爬山都是有備而來，現在很多阿公阿嬤帶著孫子就來爬，他強調，「體能不行、裝備不行、天氣不行」任何一個不行，就一定會將山友勸下山。

吳德發的電話被當作急難救助電話，有時還會線上指引迷途山友，他將北大武山當家，把上山山友當作親人，今年獲得保育有功人員肯定，他說，期盼每名山友們「高興上山，平安下山」。