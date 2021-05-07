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國小營養午餐疑有蟑螂 高市稽查要求改善

中央社 / 高雄7日電

高雄市某國小營養午餐疑似出現蟑螂，衛生局教育局今天聯合稽查，發現半成品未覆蓋涉交叉污染等缺失項目，要求廠商10日前改善，若未依規改善，將開罰新台幣6萬元以上罰鍰。

高市美術館附近某國小學童5日領營養午餐時，疑似發現玉米炒蛋有蟑螂爬出，老師前往查看時要抓活體卻未發現，餐桶附近也沒有，但仍立即向校方報告，並更換餐桶及備品給學生食用。校方允諾將持續嚴格監督廠商衛生品管，並建立緊急應變機制。

高市衛生局上午會同教育局至國小供膳作業場所聯合稽查，查業者每日作業開始及結束皆進行清潔環境、機具、運送車並如實記錄，並發現現場作業缺失項目，包括冷凍庫盛裝籃堆疊及半成品未覆蓋涉交叉污染疑慮、清潔用品記錄領用人未落實簽名等。

針對缺失，衛生局依違反食品安全衛生管理法，要求營養午餐廠商5月10日前限期改善，複查若未通過，將可開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生局也抽驗今日供餐食物，檢驗微生物衛生標準，以維護午餐飲食安全。

教育局則表示，將督請學校依合約相關規定辦理，並加強履約管理，持續嚴格監督廠商的衛生品管，並建立緊急應變機制，未來跨局處食安稽查小組也會持續針對午餐廚房及團膳業者聯合稽查，確保衛生、製程及品質符合規定。

衛生局 營養午餐 教育局

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