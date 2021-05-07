澎湖百年老校轉型 馬公國小雙語新學園揭幕

澎湖創校歷史最久遠的馬公國小新設「文津國際學園」與「希望．愛．飛揚」藝術地標今天同步揭幕，象徵離島學子邁向雙語教學新視野，也成為擁有120年歷史的學校最佳獻禮。

馬公國小新設的「文津國際學園」與「希望．愛．飛揚」藝術地標今天由澎湖縣長賴峰偉、張文津基金會董事長張宗元、馬公國小校長吳妙娟等人共同揭幕，賴峰偉並頒贈感謝狀給張宗元等人，馬公國小學生以英語進行表演，開啟國際雙語教學的新里程。

吳妙娟表示，「文津國際學園」與「希望．愛．飛揚」藝術地標2年前由前澎湖縣工策會總幹事洪疇雲引荐畢業校友張宗元返回母校參加創校120週年時，感念母校的教育，捐資籌設促成，邁向「澎湖啟航、立足台灣、世界一家」願景，讓母校教育永續。

馬公國小「文津國際學園」園區除有由知名藝術家許一男創設的「希望．愛．飛揚」藝術地標外，內部還有國際禮儀、多語言教室、花現世界及周邊主題課程等，提供學子更多元學習雙語機會。

澎湖縣政府教育處指出，張宗元出外經營事業有成，近年來年年回饋故鄉，尤其在教育方面格外重視，除年年捐助中小學及大學獎助學金，更接連舉辦3年的全縣英文演講與朗讀等比賽。

教育處表示，今年籌設「文津國際學園」，張宗元回饋澎湖故鄉的經費累積超過新台幣3000萬元，善行令人敬佩。