快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

澎湖百年老校轉型 馬公國小雙語新學園揭幕

中央社 / 澎湖縣7日電

澎湖創校歷史最久遠的馬公國小新設「文津國際學園」與「希望．愛．飛揚」藝術地標今天同步揭幕，象徵離島學子邁向雙語教學新視野，也成為擁有120年歷史的學校最佳獻禮。

馬公國小新設的「文津國際學園」與「希望．愛．飛揚」藝術地標今天由澎湖縣長賴峰偉、張文津基金會董事長張宗元、馬公國小校長吳妙娟等人共同揭幕，賴峰偉並頒贈感謝狀給張宗元等人，馬公國小學生以英語進行表演，開啟國際雙語教學的新里程。

吳妙娟表示，「文津國際學園」與「希望．愛．飛揚」藝術地標2年前由前澎湖縣工策會總幹事洪疇雲引荐畢業校友張宗元返回母校參加創校120週年時，感念母校的教育，捐資籌設促成，邁向「澎湖啟航、立足台灣、世界一家」願景，讓母校教育永續。

馬公國小「文津國際學園」園區除有由知名藝術家許一男創設的「希望．愛．飛揚」藝術地標外，內部還有國際禮儀、多語言教室、花現世界及周邊主題課程等，提供學子更多元學習雙語機會。

澎湖縣政府教育處指出，張宗元出外經營事業有成，近年來年年回饋故鄉，尤其在教育方面格外重視，除年年捐助中小學及大學獎助學金，更接連舉辦3年的全縣英文演講與朗讀等比賽。

教育處表示，今年籌設「文津國際學園」，張宗元回饋澎湖故鄉的經費累積超過新台幣3000萬元，善行令人敬佩。

澎湖 馬公 賴峰偉

延伸閱讀

澎湖買免稅品回布袋港提貨 蔡易餘立法院提案修法

澎湖玄武地質景觀 全力爭取國家級海洋地質公園

澎湖微型動物園 首批嬌客孔雀進駐園區

澎湖3所國小機場快閃活動 宣揚海洋環保教育

相關新聞

陳其邁空汙報告 民團陳情遭擋

高雄市長陳其邁昨到議會報告「高雄市環境汙染防制作為」，藍營提加嚴電力設施排放及鋼鐵業排放標準等訴求，綠營要國民黨把要綠電...

高市經發局3招商單位 挨批疊床架屋

高雄市經發局轄下有招商處、工策會、投資高雄事務所3招商單位，議員昨質詢批疊床架屋，業務重疊性高，促組織瘦身；另有議員建議...

影／屏東佛教會祈雨大法會　師父訟經7天7夜盼感動菩蕯

今年以來新冠疫情升溫、久旱不雨，佛教團體在屏東縣潮州鎮妙光禪寺舉辦7天的「萬緣護國息災祈福大法會」，除設祈雨台外，來自各...

高雄鳳梨進入盛產期 陳其邁：今年價格比去年漲5成

高雄鳳梨占全台四分之一面積，大樹、內門等地鳳梨進入盛產期，今明兩天在大樹姑山倉庫舉辦「鳳梨泡泡」行銷活動，現場備有物廉價...

金門家長注意！金湖托育中心可望在今年底開幕營運

金門縣西半島第一家公辦民營托嬰中心昨天正式舉行揭牌，其他鄉鎮不少家長忍不住想問所在鄉鎮的托育中心在哪？金門縣社會處今天表...

防悲劇再重演 高市：近3年酒駕死傷事故降幅是六都第一

酒駕案件層出不窮，造成許多家庭因此破碎，如何避免憾事一再重演，各縣市各有對策。高雄市交通局表示，近3年酒駕死傷事故高雄降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。