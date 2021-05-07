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金門衛生局通過多項食品檢驗認證 檢驗不用再跑台灣
隨著食安問題層出不窮，現在國人也越來越重視食品衛生安全，金門縣衛生局也積極爭取經費挹注購置精密檢驗儀器與設備，以強化檢驗能量，金門衛生局長李錫鑫表示，已通過13項衛福部的檢驗認證申請；為因應萊豬進口，衛生局也已派員完成瘦肉精檢驗技術訓練，未來有需要檢驗，在金門就可以進行，不用再跑台灣，盼能保障鄉親食的安全。
金門縣衛生局表示，隨著社會生活形態的轉變，近年來國人對於食品安全更加重視，鑑於食品安全事件日益增多，為避免食安事件發生，衛生局也積極爭取經費挹注購置精密檢驗儀器與設備。
衛生局在去年向衛生福利部食品藥物管理署提出多項檢驗認證申請，並於今年3月28日通過食品中農藥多重殘留（380檢項）、二硫代胺基甲酸鹽殘留，食品中防腐劑（12檢項）、漂白劑、保色劑、著色劑（16檢項），以及包（盛）裝飲用水中大腸桿菌群、綠膿桿菌、糞便性鏈球菌等計9項檢驗認證，併原已通過認證之黃麴毒素、殺菌劑、甲醇、乙醇等，共13項認證；另參加國內外多項檢驗能力測試（proficiency test），以保證檢驗數據品質。
另外，為因應萊豬進口，影響鄉親食用豬肉安全之疑慮，衛生局已派員完成瘦肉精檢驗技術訓練，並採購相關儀器，以落實瘦肉精在地檢驗，有效把關食品安全，且擬申請瘦肉精之增項認證，以期再創佳績。
李錫鑫強調，通過認證，是對衛生局檢驗技術與品質的肯定，也是為民服務精益求精之表現，未來衛生局將會秉持優質的檢驗技術，繼續加強食品衛生各項檢驗工作，持續為民眾食的安全把關。
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