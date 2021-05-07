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南英校園徵才、升學博覽會 海軍陸戰隊出動蛙人募軍

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南英商工今天舉辦校園徵才及升學博覽會，吸引科大、公司來設攤招才及提供升學資訊。記者鄭惠仁／攝影
台南市南英商工今天舉辦校園徵才及升學博覽會，吸引科大、公司來設攤招才及提供升學資訊。記者鄭惠仁／攝影

台南市南英商工今天舉辦校園徵才及升學博覽會，吸引科大、公司來設攤招才及提供升學資訊。海軍陸戰隊也派出蛙人到場，鼓勵學生從軍，吸引學生和蛙人拍照留影。校方表示，這次有5個國軍單位來設攤，以往每年都吸引不少學生踏入軍職。

去年受新冠肺炎疫情影響，南英商工停辦校園徵才及升學博覽會，今年恢復舉行。校長陳志隆表示，台南市近年觀光業蓬勃發展，該校是有餐飲科，知名飯店除平時就會來校求才，這次更利用機會來延攬人才，包含晶英酒店、香格里拉遠東國際大飯店、維悅酒店等都來設攤徵才。另大亞電線電纜、聯盛冷氣空調、統一企業、群創光電、光洋應用材料等廠商也來共襄盛舉。

廠商表示，基層技術人員很缺，高職學生身懷技能很受歡迎，學生可先就業再找機會進修，兩者都能兼顧，也是很好的選擇。

升學部分，也有20科大來設攤，並派專人解說、發送文宣資料，大仁科技大學寵物照護暨美容學系帶來毛小孩，吸引學生詢問。國軍也有5個單位來設攤招募人才，包含海軍陸戰隊、海軍反潛航空大隊、陸軍航特部、陸軍第4地區支援指揮部、國軍南部地區人才招募中心。

其中海軍陸戰隊攤位有赤裸上身的蛙人與學生拍照，還有裝備讓學生試穿。南英商工主任教官邱培華說，去年南英棒球隊選手白傑，畢業後參加海軍陸戰隊，現正接受兩棲偵搜蛙人集訓，6月3日要爬天堂路。目前是籃球校隊的吳欣恩也決定從軍，想當空軍。

陳志隆說，每年都會舉辦校園徵才及升學博覽會，家長和畢業生都反應很好，徵才媒合成功率也很高，顯見企業對南英學生的專業能力及在業界的表現，給予高度肯定。

台南市南英商工今天舉辦校園徵才及升學博覽會，海軍陸戰隊派蛙人鼓勵學生從軍。記者鄭惠仁／攝影
台南市南英商工今天舉辦校園徵才及升學博覽會，海軍陸戰隊派蛙人鼓勵學生從軍。記者鄭惠仁／攝影

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