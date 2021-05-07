金門西半島首家公辦民營托嬰中心揭牌 小朋友開心參與

金門縣西半島第一家公辦民營托嬰中心今天上午正式舉行揭牌典禮，金門縣長楊鎮浯特別帶領托嬰中心可愛的小朋友一起走入「聰明門」，「寓意過聰明門，寶寶聰聰明明、長大學習順利」，現場隆重又溫馨，楊鎮浯表示，提供優生、優養的育兒環境，是縣府的重要施政目標，未來會繼續建構完整托育制度。

這項揭牌典禮於今天上午舉行，包括楊鎮浯、社會處長董燊、金城鎮鎮長李誠智，金寧鄉鄉長楊忠俊，金城鎮代表會主席陳天成、衛生局局長李錫鑫等人都出席。

楊鎮浯在致詞時表示，為營造友善托育環境，協助家長兼顧就業與育兒，使幼兒健康快樂成長，縣府一直致力於提升嬰幼兒托育服務品質，本縣繼金湖公辦民營托嬰中心後，於西半島開辦第二家公辦民營托嬰中心，未來持續於各鄉鎮布建社區公共托育家園(小型托嬰中心)，如金城鎮東沙及烈嶼鄉后頭社區公共托育家園也進行最後消防竣工審查階段，會優先提供有托育服務需求的家庭一個近便、專業、整合性高且較完整的托育服務資源，使幼兒照顧者可以得到完整的托育資訊，獲得喘息及各項教養資訊，落實推動各項托育政策與發展。

據了解，金城公辦民營托嬰中心是委託社團法人新北市嬰幼兒托育協會辦理，可收托25名0-2歲嬰幼兒，照顧比1：5，托育人員皆具有合格證照，提供平價托育服務，以能減輕家長負擔。

另外，將未滿2歲幼兒送托至本托嬰中心之家庭，每月托育費用新台幣9000元整,且綜所稅率在20%以下未領取育兒津貼或育嬰留職津貼者，每名幼兒每月將補助新台幣3000元，中低收入家庭每人每月補助5000元、低收入家庭助7000元；第3胎以上(含)每月再加碼1000元。