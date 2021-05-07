高雄某國小營養午餐疑有蟑螂 校方急換菜

高雄市某國民小學營養午餐疑有蟑螂，高雄市政府教育局及衛生局今天到校稽查；校方說，當下已換菜給學生食用，後續將嚴格監督廠商衛生品管，並建立緊急應變機制。

某國小學童5日領營養午餐時，發現玉米炒蛋有蟑螂，教師前往查看時要抓蟑螂卻未發現，餐桶附近也沒有，仍立即向校方報告，並更換餐桶及備品給學生食用。

根據校方轉述，營養午餐廠商說明，可能是餐台或餐具不乾淨，目前無法判定是教室餐台或廠商餐具導致，日後會加強餐桶清潔，留意餐台整潔，如果還有不乾淨的地方會再回報午餐執行秘書，以作為日後評選廠商依據。

校方表示，在這名學童前，已有多名學生盛飯菜，都未發現蟑螂，目前也沒其他人看到蟑螂，教室先前偶有蟑螂出沒，日後持續嚴格監督廠商衛生品管，建立緊急應變機制。

教育局說，稽查結果尚未出爐，後續將協助督導校方處置。