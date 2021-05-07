陪孩子過聰明門 金門第2家公辦民營托嬰中心揭牌

母親節前夕，設在金城綜合社會福利館內的金門縣第2家公辦民營托嬰中心今天揭牌。縣長楊鎮浯帶領小朋友走入聰明門，象徵過了聰明門，寶寶聰明、長大學習順利。現場氛氛溫馨。

楊鎮浯表示，以往縣府社會福利措施著重發放福利金，他上任以後調整做法，要讓各年齡層都得到照顧，除了落實長輩日照、長照等各種實際照顧，也積極辦理公辦幼托嬰中心。

今天開幕的金城公辦民營托嬰中心，是繼2年前在東半島金湖鎮開辦後，金門第2家公辦民營托嬰中心；楊鎮浯表示，雖然金城托嬰中心只有25個名額，但縣府持續在各鄉鎮布建社區公共托育家園，如金城鎮東沙及烈嶼鄉后頭社區小型托嬰中心都即將完工，這次沒有抽到籤的家長還有機會。

楊鎮浯表示，金門要永續發展必須建立在下一代身上，縣府一步步做，從2年前在烈嶼試辦2歲幼幼班後，現在金門本島已有3所國小辦理2歲幼幼班，預計2024年全金門19所國小將辦理10個2歲幼幼班，讓托育和幼兒教育得以銜接。

不少家長今天帶著孩子參加揭幕典禮，其中，邱姓媽媽說，公辦托嬰中心收費新台幣9000元，縣府補助3000元；私立幼兒園收費1萬8000元、縣府補助6000元；身為雙胞胎的媽媽她必須精打細算，一定要選擇公辦托嬰中心。

楊鎮浯和家長帶著托嬰中心小朋友一起走入聰明門，意寓走過聰明門，寶寶聰明、長大學習順利。

金城鎮鎮長李誠智、金寧鄉鄉長楊忠俊、金城鎮代表會主席陳天成，以及民政處處長蔡西湖和衛生局局長李錫鑫等人出席揭牌儀式。

金城公辦民營托嬰中心委託社團法人新北市嬰幼兒托育協會辦理，照顧比1：5。縣府表示，新北托育協會承接過台北市、新北市和台南市政府等10間公共托育中心，歷經多項評鑑榮獲優等獎，是具有豐富托育營運經驗的非營利民間團體。協會理事長包崇明表示，願提供經驗，提升離島托育照顧品質。