快訊

被爆情斷劉又年秘婚又離婚 許瑋甯現身認「分了」

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

民間團體赴議會反空污 高市府允積極改善

中央社 / 高雄7日電

高雄市議會今天進行空污專案報告，民間團體到場陳情，提出興達電廠今年無煤化等3訴求。對此，環保局回應，已有興達電廠擴大減煤等積極作為，未來會繼續改善空氣品質

高雄市議會上午進行「高雄市環境污染防治作為」專案報告，民間團體「反空污、反萊毒顧健康全民聯盟」、直播主「杏仁哥」、「高雄歷史哥」上午也到場陳情，並遞交陳情書給議會黨團，最後喊話高雄市長陳其邁出面，還作勢衝入議會遞交陳情書，但被警方攔下後，改要號召更多人到市府抗議。

「反空污、反萊毒顧健康全民聯盟」發言人徐尚賢提出3大反空污訴求，包括興達火力發電廠今年要無煤化、中鋼空污標準今年要比照位於台中的子公司中龍、明年空氣品質要比照台北，並希望陳其邁出來面對。

高雄市議長曾麗燕則出面接受陳情，她表示，空污是高雄人的痛，所有議員將不分黨派監督高雄市政府，希望市府重視問題，而市長拿出魄力，追根究柢地解決污染問題，免得人民處於得肺癌的恐懼中。

對於民間團體訴求，高雄市長陳其邁專案報告前接受中央社記者訪問時說，市府會訂定減煤與脫煤期程，並跟中央合作，尤其高雄是石化、鋼鐵重工業城市，市府會在電廠加速除役、氣電共生上，訂定明確時間表。

高雄市政府環保局則回應，針對陳情團體訴求，已有積極作為，包括興達電廠擴大減煤、訂定減煤期程及中鋼公司空污標準比照中龍等，環保局未來會再更積極努力，推動多項改善措施，改善空氣品質，並感謝各界關心空污問題。

環保局表示，在空氣品質不良季節，要求興達電廠燃煤機組停2降2，其中2部降載機組負載由65%下降至50%，今年起也擴大減煤30日，預計減煤238萬噸，市府也訂定興達電廠2025年燃煤機組全面除役。

空污 高雄市 空氣品質

延伸閱讀

藻礁公投有望8月登場 陳其邁：我會投「不同意」

巧妙平衡！里長掛感謝陳其邁、李眉蓁布條文字有玄機

林怡利照顧一雙罕病兒18年無怨悔 陳其邁獻上火鶴祝福

照顧身障兒不喊苦 高雄「慈暉獎」媽媽獲總統接見

相關新聞

「山神帶領著我」北大武山莊主吳德發打造安全親山教育

「我是被山神召喚的！」北大武山管理員「莊主」吳德發，10多年前遭遇人生低谷，偶然機緣下認識北大武山，從此愛上山，恨不得每...

金門衛生局通過多項食品檢驗認證 檢驗不用再跑台灣

隨著食安問題層出不窮，現在國人也越來越重視食品衛生安全，金門縣衛生局也積極爭取經費挹注購置精密檢驗儀器與設備，以強化檢驗...

南英校園徵才、升學博覽會 海軍陸戰隊出動蛙人募軍

台南市南英商工今天舉辦校園徵才及升學博覽會，吸引科大、公司來設攤招才及提供升學資訊。海軍陸戰隊也派出蛙人到場，鼓勵學生從...

金門西半島首家公辦民營托嬰中心揭牌 小朋友開心參與

金門縣西半島第一家公辦民營托嬰中心今天上午正式舉行揭牌典禮，金門縣長楊鎮浯特別帶領托嬰中心可愛的小朋友一起走入「聰明門」...

高雄藤枝開園了 首發遊客興奮聽森濤享受森林浴

98年八八風災重創高雄山區，藤枝國家森林遊樂區聯外道路中斷，被迫休園12年。歷經多年重建，藤枝今天重新開園，上午7點半就...

巧妙平衡！里長掛感謝陳其邁、李眉蓁布條文字有玄機

高雄市左營區翠華國宅牆邊掛出感謝多面布條，感謝市長陳其邁、市議員李眉蓁在翠華路601巷道路刨鋪上出力，布條都署名是海勝里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。