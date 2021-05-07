民間團體赴議會反空污 高市府允積極改善

高雄市議會今天進行空污專案報告，民間團體到場陳情，提出興達電廠今年無煤化等3訴求。對此，環保局回應，已有興達電廠擴大減煤等積極作為，未來會繼續改善空氣品質。

高雄市議會上午進行「高雄市環境污染防治作為」專案報告，民間團體「反空污、反萊毒顧健康全民聯盟」、直播主「杏仁哥」、「高雄歷史哥」上午也到場陳情，並遞交陳情書給議會黨團，最後喊話高雄市長陳其邁出面，還作勢衝入議會遞交陳情書，但被警方攔下後，改要號召更多人到市府抗議。

「反空污、反萊毒顧健康全民聯盟」發言人徐尚賢提出3大反空污訴求，包括興達火力發電廠今年要無煤化、中鋼空污標準今年要比照位於台中的子公司中龍、明年空氣品質要比照台北，並希望陳其邁出來面對。

高雄市議長曾麗燕則出面接受陳情，她表示，空污是高雄人的痛，所有議員將不分黨派監督高雄市政府，希望市府重視問題，而市長拿出魄力，追根究柢地解決污染問題，免得人民處於得肺癌的恐懼中。

對於民間團體訴求，高雄市長陳其邁專案報告前接受中央社記者訪問時說，市府會訂定減煤與脫煤期程，並跟中央合作，尤其高雄是石化、鋼鐵重工業城市，市府會在電廠加速除役、氣電共生上，訂定明確時間表。

高雄市政府環保局則回應，針對陳情團體訴求，已有積極作為，包括興達電廠擴大減煤、訂定減煤期程及中鋼公司空污標準比照中龍等，環保局未來會再更積極努力，推動多項改善措施，改善空氣品質，並感謝各界關心空污問題。

環保局表示，在空氣品質不良季節，要求興達電廠燃煤機組停2降2，其中2部降載機組負載由65%下降至50%，今年起也擴大減煤30日，預計減煤238萬噸，市府也訂定興達電廠2025年燃煤機組全面除役。