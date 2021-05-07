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巧妙平衡！里長掛感謝陳其邁、李眉蓁布條文字有玄機

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市翠華國宅周邊道路刨鋪後，路面變得平坦。圖／海勝里長梁西榮提供
高雄市翠華國宅周邊道路刨鋪後，路面變得平坦。圖／海勝里長梁西榮提供

高雄市左營區翠華國宅牆邊掛出感謝多面布條，感謝市長陳其邁、市議員李眉蓁在翠華路601巷道路刨鋪上出力，布條都署名是海勝里長梁西榮，兩款布條乍看相似，但藏有玄機，李眉蓁布條上寫「感謝爭取」、陳其邁布條是「全力協助」，巧妙平衡。梁西榮說，他在乎的是誰幫地方做事，過程中誰幫忙就該讓里民知道，建設不需要分藍綠。

梁西榮是國民黨籍，也連任7屆里長，服務相當到位。梁西榮說，有2800戶翠華國宅周邊道路品質欠佳，路面凹凸不平，他向市議員李眉蓁反映後，議員便向市府爭取經費要刨鋪國宅周邊道路，但因為經費有限，恐難一次全面改善。

上月15日，陳其邁等人到翠華國宅探視太魯閣號事故罹難者家屬，陳其邁問梁西榮「地方上有什麼需要」，梁提到翠華國宅道路刨鋪的迫切性，陳其邁當場允諾「我們來處理」。梁西榮說，市長答應後，工務局養工處團隊很快來現勘並安排施工，4條周邊道路前2天已施工完成，展現高效率讓市民有感。

梁西榮昨天在翠華國宅周邊掛出感謝市長陳其邁的布條，有一面就掛在感謝市議員李眉蓁的旁邊，乍看之下以為藍綠在「拚場」較勁，引發話題。

「建設不分藍綠，把事情做好，就是回應基層的期待！」梁西榮說，兩面布條都是他製作的，李眉蓁、陳其邁都是真心幫里內做事，想代表里民表達感謝，地方建設不需要戴上政治眼鏡，藍綠暫時放一邊，解決百姓問題更重要。

里長梁西榮昨天在翠華國宅周邊掛出感謝市長陳其邁的布條，有一面就掛在感謝市議員李眉蓁的旁邊，乍看之下還以為是藍綠在「拚場」，引發話題。圖／海勝里長梁西榮提供
里長梁西榮昨天在翠華國宅周邊掛出感謝市長陳其邁的布條，有一面就掛在感謝市議員李眉蓁的旁邊，乍看之下還以為是藍綠在「拚場」，引發話題。圖／海勝里長梁西榮提供
高雄市翠華國宅周邊道路刨鋪後，路面變得平坦。圖／海勝里長梁西榮提供
高雄市翠華國宅周邊道路刨鋪後，路面變得平坦。圖／海勝里長梁西榮提供
高雄左營翠華國宅周邊道路改善前，路面有些顛簸。圖／海勝里長梁西榮提供
高雄左營翠華國宅周邊道路改善前，路面有些顛簸。圖／海勝里長梁西榮提供
高雄左營海勝里長梁西榮說，市府工務局養工處團隊施工頗有效率，翠華國宅周邊4條道路已改善完成。圖／海勝里長梁西榮提供
高雄左營海勝里長梁西榮說，市府工務局養工處團隊施工頗有效率，翠華國宅周邊4條道路已改善完成。圖／海勝里長梁西榮提供
高雄左營海勝里長梁西榮說，市府工務局養工處團隊施工頗有效率，翠華國宅周邊4條道路已改善完成。圖／海勝里長梁西榮提供
高雄左營海勝里長梁西榮說，市府工務局養工處團隊施工頗有效率，翠華國宅周邊4條道路已改善完成。圖／海勝里長梁西榮提供
高雄左營海勝里長梁西榮說，市府工務局養工處團隊施工頗有效率，翠華國宅周邊4條道路已改善完成。圖／海勝里長梁西榮提供
高雄左營海勝里長梁西榮說，市府工務局養工處團隊施工頗有效率，翠華國宅周邊4條道路已改善完成。圖／海勝里長梁西榮提供

陳其邁 國宅 李眉蓁

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