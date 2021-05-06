國慶焰火、跨年到台灣燈會 閃耀高雄港活動一波波

高雄港的華麗與蛻變蓄勢待發，今年10月有國慶焰火，接著有跨年活動、2022台灣燈會及2022台灣設計展接棒，明年將是高雄閃耀國際的一年。

市府今天指出，去年底跨百光年打造創新跨世紀展演，串聯起蓬萊商港棧庫群、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心等知名地景，讓高雄在全球疫情籠罩下依然站上國際。

高雄時隔20年後將再度舉辦國慶焰火，是一系列閃耀國際、發光發熱活動的起手式，希望璀璨焰火照亮港灣建設成果，讓世界看到台灣及嶄新蛻變的高雄；市府也將推出精彩節目、市集，旅行社及飯店民宿等遊程及優惠整合，創造觀光產值及效益。

高市府表示，去年底跨百光年活動因防疫考量未開放觀眾入場改電視轉播及線上直播，仍有超高收視，不論轉播、人潮、銷售額，甚至觀光旅館住房增加等，為高雄帶來可觀的效益。展望今年跨年活動也將為明年燈會揭開燈影交織的序曲。

2022年台灣燈會在高雄不只是國家指標級慶典，也是見證高雄20年的蛻變，5月8日會從交通部觀光局手中接燈，代表台灣燈會重返高雄。燈會首創愛河灣及衛武營雙主場，預期創造新台幣200億元經濟效益、1200萬參觀人次。

再者，2022年台灣設計展也要回到高雄，市府計畫串聯蓬萊商港區棧庫群、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心，在高雄港海景第一排舉辦視野最遼闊、最熱情海派的台灣設計展，以高雄百年的人文歷史背景並打造城市品牌。

市府說，2020年高雄跨百年，2021年起把百年間蛻變歷程努力推向國際，還要以國慶焰火、跨年、台灣燈會及台灣設計展等活動導入城市治理，2022年高雄將在港灣再留下歷史印記，閃耀國際。