金門警方上月展開交通大執法 1個月共取締違規223件

近期金門警方全面動起來，縣警局所屬各分局、保安隊及交通隊自4月1日起，針對酒後駕車、無照駕駛及改裝車輛等違規項目，展開為期1個月的強力交通執法，取締交通違規共計223件，警方表示，執法沒有假期，警方會持續進行下去，提醒各駕駛人確實遵守交通規則。

金門縣警局交通隊表示，經統計自4月1日至4月31日進行為期1個月的強力執法，共取締汽機車改裝80件，汽機車駕駛人無照駕駛108件，汽車所有人允許無駕照之人駕車14件，酒後駕車21件，共計223件；另函請金門監理站辦理召回臨時檢驗51件，函請金門縣環保局辦理車輛音量檢驗14件。

金門縣警局局長蔡祥春表示，為導正地區駕駛人的違規行為及強力取締酒後駕車，自4月1日起要求所屬各外勤單位針對改裝車輛、無照駕駛汽機車及酒後駕車等3種重大交通違規項目，進行1個月的專案取締。專案期間各單位取締成效良好，但也代表地區駕駛人仍有違反道路交通管理處罰條例的行為。「酒駕零容忍」已經是社會大眾的全民共識，且罰則不輕。

另改裝汽、機車除將造成自身的危險外，亦常影響社區的安寧，為地區民眾所厭惡。專案執法雖已告一段落，但執法無假期，警方將持續在本縣各重要路段、路口，不定時加強取締重大交通違規，以維護用路人的安全用路環境。