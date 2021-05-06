疫情升溫 金門縣府宣布7日起暫停赴台校外教學2周

有鑑於台灣本島疫情升溫，金門縣教育處今天表示，經與全縣各校討論，宣布自明（7）日起暫停赴台校外教學兩周到5月20日止，至於5月21日後續作為，將視疫情發展狀況，大約在5月15日左右宣布。

新冠肺炎疫情近來有擴大趨勢，台灣本島接連出現多個本土個案，金門縣教育處長羅德水表示，因疫情嚴峻，為落實校園防疫，維護師生健康，教育處與地區國中小校長、幼兒園園長經線上會議討論，達成以下決議。

教育處表示，金門地區目前尚無確診案例，但考量台灣疫情變化，決議暫停地區學校赴台校外教學與畢業遊學活動(自5/7日起至5/20)。而赴台的相關研習、會議、競賽活動，由各校自主決定，並請各校做好風險管理與應變機制，以維護師生健康。

而各校之校內或金門地區跨校活動、外縣市來金交流活動，敬請各校考量活動性質、參與人數，落實防疫措施，做好風險控管、溝通對話與應變計畫，以決定活動辦理形式或延後、取消活動。

相關校務活動之辦理形式，教育處將視疫情動態檢討修正，適時公布，以落實校園防疫。