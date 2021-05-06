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林怡利照顧一雙罕病兒18年無怨悔 陳其邁獻上火鶴祝福

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市長陳其邁今由社會局長謝琍琍陪同探視全國愛心媽媽得主林怡利（右二）及他一雙罕病兒子，慰勉林的辛勞。圖／高基提供
高雄市長陳其邁今由社會局長謝琍琍陪同探視全國愛心媽媽得主林怡利（右二）及他一雙罕病兒子，慰勉林的辛勞。圖／高基提供

獲選全國10大愛心媽媽的林怡利，一雙兒子都罹患「MECP2綜合症候群群」罕病，大兒子2歲時診斷出癲癎，並罹患愛迪森氏症，小兒子則有多重障礙，18年來她親力親為，無怨無悔付出。高雄市長陳其邁在母親節前夕特別探視也獻上火鶴花，取「乎賀」諧音，祝福林怡利全家愈來愈好。

罕病「MECP2綜合症候群」全台僅7人確診，林怡利兩個兒子都罹患，這是一種嚴重的先天遺傳性神經發展障礙疾病，患者為中至重度智能障礙，嬰兒時期有肌肉張力低下、餵食困難、語言能力差或、漸進性痙攣。林怡利為照顧兒子，勞心勞力，她丈夫為更精進照護專業，後來考取長照相關證照。

陳其邁今天探視愛心媽媽得主林怡利，特別獻上高雄內門出產的火鶴花、奶粉與尿布等物資，希望大家都能如同火鶴花一般，在惡地環境成長，依然茁壯。

由於家有罕病兒，許家10年前申請居家服務的協助，與高雄基督教醫院居家式服務類長期照顧服務機構接觸，長久培養出十足的默契和信任，且十分認同耶穌基督愛人如己的精神，後來也加入高基居家服務團隊，照顧更多家庭。高基今天也特別準備特殊營養品與益生菌等禮品做為「許媽媽」的母親節禮物。

火鶴花 愛心

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