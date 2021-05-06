林怡利照顧一雙罕病兒18年無怨悔 陳其邁獻上火鶴祝福

獲選全國10大愛心媽媽的林怡利，一雙兒子都罹患「MECP2綜合症候群群」罕病，大兒子2歲時診斷出癲癎，並罹患愛迪森氏症，小兒子則有多重障礙，18年來她親力親為，無怨無悔付出。高雄市長陳其邁在母親節前夕特別探視也獻上火鶴花，取「乎賀」諧音，祝福林怡利全家愈來愈好。

罕病「MECP2綜合症候群」全台僅7人確診，林怡利兩個兒子都罹患，這是一種嚴重的先天遺傳性神經發展障礙疾病，患者為中至重度智能障礙，嬰兒時期有肌肉張力低下、餵食困難、語言能力差或、漸進性痙攣。林怡利為照顧兒子，勞心勞力，她丈夫為更精進照護專業，後來考取長照相關證照。

陳其邁今天探視愛心媽媽得主林怡利，特別獻上高雄內門出產的火鶴花、奶粉與尿布等物資，希望大家都能如同火鶴花一般，在惡地環境成長，依然茁壯。

由於家有罕病兒，許家10年前申請居家服務的協助，與高雄基督教醫院居家式服務類長期照顧服務機構接觸，長久培養出十足的默契和信任，且十分認同耶穌基督愛人如己的精神，後來也加入高基居家服務團隊，照顧更多家庭。高基今天也特別準備特殊營養品與益生菌等禮品做為「許媽媽」的母親節禮物。