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照顧身障兒不喊苦 高雄「慈暉獎」媽媽獲總統接見

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁探望「慈暉獎」媽媽林怡利。圖／高雄市社會局提供
高雄市長陳其邁探望「慈暉獎」媽媽林怡利。圖／高雄市社會局提供

高雄2位媽媽榮獲今年全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」，長年照顧身障兒，但不以為苦，以積極正向及永不放棄的精神態度面對生活，27日將北上接受總統接見。高雄市長陳其邁今前往2位媽媽家中探望，並預祝2位媽媽母親節快樂。

母親節前夕，陳其邁今前往榮獲今年全國十大傑出愛心媽媽「慈暉獎」的林怡利、陳嘉齡家中，對於她們長年照顧身障兒致上敬意，並祝兩位媽媽母親節快樂。兩位媽媽將於5月27日北上總統府，接受總統蔡英文接見，社會局將提供交通費及其他相關協助。

「是小凱不放棄自己，讓我義無反顧陪他走一輩子」。樂觀開朗的林怡利媽媽訴說自己20年來照顧2名罕見疾病兒的點滴，從刷牙洗臉、翻身拍痰到移位、管灌餵食等一連串熟悉且吃力的動作，是這位媽媽的日常，但她不以為苦。

哥哥小凱是極重度身障者，2歲時被診斷為極頑固癲癇及愛迪生氏症，從此不間斷地吃藥、進出醫院。弟弟小庭也是名多重障礙兒，語言和動作能力遲緩，但林怡利不怨天尤人，懷抱正向能量，因此獲獎。

另一位獲獎人是育有極重度的腦性麻痺兒的陳嘉齡，有「超跑媽媽」稱號的她，回憶起參加路跑的緣由：「有一次推著小比到旗津看海，他笑得非常開心，讓我興起推他外出接觸人群的念頭」。

陳嘉齡從2018年到現在已經參加157場路跑，足跡遍及全台，家中掛滿無數獎牌，她說要當孩子的腳帶他走遍台灣各地。今年4月為了祈求小比手術順利，她也推著小比參加白沙屯及大甲媽祖繞境，如今小比已手術完成順利出院，她相信是媽祖對孩子的庇佑。

醫師出身的陳其邁看到兩個家庭的身障兒，深切感受到照顧者的辛苦，對於兩位媽媽都能以積極正向的生活態度及永不放棄的精神，給予高度的讚賞與敬佩。

陳其邁表示，高雄市身障人口已超過14萬人，每位身障者都需要被疼惜與照顧，如果有照顧問題，可撥打長照諮詢專線「1966」，市府照顧措施以社區、居家及機構式朝多元面向建構服務策略，市府也持續規畫提供身障朋友更多生活福利。

高雄市長陳其邁探望「慈暉獎」媽媽陳嘉齡。圖／高雄市社會局提供
高雄市長陳其邁探望「慈暉獎」媽媽陳嘉齡。圖／高雄市社會局提供

身障者 陳其邁

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