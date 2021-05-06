屏東自來水供水普及率突破6成 7年增加3.7萬用戶
屏東縣政府今天表示，屏東縣自來水供水普及率終於突破6成，較7年前縣長潘孟安剛上任時，增加3.7萬自來水用戶。
縣政府表示，7年前潘孟安上任時，自來水供水普及率原為47.7%，至去年底達到60.55%，終於突破了6成，增加約3.7萬自來水用水戶。
縣政府指出，為因應自來水管線末端水源不足，既有供水系統（如屏東系統、牡丹系統等）已逐漸趨於飽和，再加上需供應日益增加申裝自來水用戶，屏東縣政府與台灣自來水公司積極尋找與開發自來水水源，以確保未來供水穩定。
縣府表示，縣府開發多元自來水源，已著手興辦林邊溪伏流水開發計畫，目前進行細部調查設計階段，預定今年9月施工，明年下半年可增加供水水源約每天1萬公噸。
縣府指出，在極端氣候條件下，旱象未解，雖然屏東地區供水相對穩定，仍呼籲民眾請共體時艱節約用水，讓節水成為全民運動，未來縣府也會加速開發多處伏流水，提供多元用水，並朝減抽地下水為目標，以利保護環境及水資源永續使用。
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