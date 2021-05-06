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影／突擊20年老麵廠！髒地汙垢黏蒼蠅屍 專供高雄小吃攤
高雄鳥松區一家專供麵攤、小吃攤的製麵廠，被踢爆環境髒亂，麵粉袋裡長蟲，高市衛生局前往突擊，發現地板骯髒亂，麵條成品也未離地置放，要求即起暫停營運，下周一複查如果沒改善，除開罰外，製麵廠也不能再營運。
這家製麵廠於創設至今20多年，專門供應高雄地區麵攤及小吃攤，但網友在「高雄爆料公社」po文，指製麵廠現場煙蒂亂丟，麵粉未密封，袋內許多蟲子，作業區域佈滿蜘蛛網，這種作業環境的麵，敢吃嗎？
高市衛生局食品衛生科長蔡智率員稽查，雖未發現麵粉裡有蟲體，卻看到地板汙垢竟沾黏蒼蠅屍體，要求5月10日複查時如未改善製程，將開罰6萬元至2億元罰鍰。
衛生局簡任技正潘炤穎說，製麵工廠環境確實髒亂，已依違反食品衛生管理法要求限期改善，製程缺失未改善前則暫停生產；另也要求業者26日前完成環境改善，同時抽驗油麵檢驗食品防腐劑及殺菌劑。
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