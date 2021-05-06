財政無失控問題 高市府：今年促參招商會有百億

高雄市財政局長陳勇勝今天指出，高雄市法定與非法定社福預算及人事支出有一定額度，市府嚴守財政紀律，高雄市「財政沒有失控問題」；有關促參招商成果，今年達百億元沒問題。

高雄市累計負債約新台幣2400多億元，高舉債使得市府財政運作受質疑，民進黨市議員邱俊憲在議會財政部門質詢市庫是否會面臨破產。

陳勇勝答詢，高雄市沒有財政失控的問題，雖然法定及非法定社福預算約百億元，加上人事支出約占總預算約51%，但市府嚴守財政紀律，沒有財政失控的問題；再者，高雄市要推動軌道建設非一年可以完成，市府會以土地活化及開發挹注市庫財源。

被問到促參招商成果，陳勇勝表示，今年到5月已完成2案25億元，尚有捷運岡山路竹延伸線周邊商業土地開發案、仁武垃圾資源回收廠修建營運移轉、捷運橘線大東站開發案，及多功能經貿園區「特貿三」都更案等；如果特貿三可以順利招商，該案就有約370億元，否則加計另6案，今年促參招商要達百億元沒有問題。

無黨籍市議員黃捷則針對統籌分配稅款，要求市府爭取加速「財政收支劃分法」修法，可以增加對高雄市財政的挹注。

黃捷指出，高雄市因為重工業林立，環境污染嚴重，但是統籌分配稅款卻一直以城市的人口、面積及營業額等做分配計算；她促財政局爭取將產業造成污染成本列入計算條件，促中央正視分配稅款須兼顧環境正義，讓高雄市承受的污染可以獲得統籌分配稅款增列。

她以2014高雄石化氣爆為例指出，當時市府要求石化業者總部南遷，經濟部於2016年宣布中油總部南遷，並成功讓高雄市1年增加約20億元的稅收；促財政局續為爭取在地污染企業總部南遷，以增加高雄市稅款挹注。

陳勇勝答詢，爭取企業總部南遷高雄，如果營業總額達到千億元，還可以增加統籌稅款約2.75億元。