快訊

被爆情斷劉又年秘婚又離婚 許瑋甯現身認「分了」

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

財政無失控問題 高市府：今年促參招商會有百億

中央社 / 高雄6日電

高雄市財政局長陳勇勝今天指出，高雄市法定與非法定社福預算及人事支出有一定額度，市府嚴守財政紀律，高雄市「財政沒有失控問題」；有關促參招商成果，今年達百億元沒問題。

高雄市累計負債約新台幣2400多億元，高舉債使得市府財政運作受質疑，民進黨市議員邱俊憲在議會財政部門質詢市庫是否會面臨破產。

陳勇勝答詢，高雄市沒有財政失控的問題，雖然法定及非法定社福預算約百億元，加上人事支出約占總預算約51%，但市府嚴守財政紀律，沒有財政失控的問題；再者，高雄市要推動軌道建設非一年可以完成，市府會以土地活化及開發挹注市庫財源。

被問到促參招商成果，陳勇勝表示，今年到5月已完成2案25億元，尚有捷運岡山路竹延伸線周邊商業土地開發案、仁武垃圾資源回收廠修建營運移轉、捷運橘線大東站開發案，及多功能經貿園區「特貿三」都更案等；如果特貿三可以順利招商，該案就有約370億元，否則加計另6案，今年促參招商要達百億元沒有問題。

無黨籍市議員黃捷則針對統籌分配稅款，要求市府爭取加速「財政收支劃分法」修法，可以增加對高雄市財政的挹注。

黃捷指出，高雄市因為重工業林立，環境污染嚴重，但是統籌分配稅款卻一直以城市的人口、面積及營業額等做分配計算；她促財政局爭取將產業造成污染成本列入計算條件，促中央正視分配稅款須兼顧環境正義，讓高雄市承受的污染可以獲得統籌分配稅款增列。

她以2014高雄石化氣爆為例指出，當時市府要求石化業者總部南遷，經濟部於2016年宣布中油總部南遷，並成功讓高雄市1年增加約20億元的稅收；促財政局續為爭取在地污染企業總部南遷，以增加高雄市稅款挹注。

陳勇勝答詢，爭取企業總部南遷高雄，如果營業總額達到千億元，還可以增加統籌稅款約2.75億元。

高雄市 捷運 黃捷

延伸閱讀

挺政院替代方案 黃捷：外推是最有誠意的解方

民眾飆罵後道歉和解卻提上訴 黃捷：法院前才悔過

高雄輕軌年底縮短班距 捷運黃線確定全地下化

自曝又被性騷擾 黃捷：會讓噁心的人知道尊重女性

相關新聞

澎湖硬賜「銅牆鐵壁」仿匾？西嶼彈藥本庫的重生與惋惜

事件要從當地日治時期興建的「西嶼彈藥本庫」說起：澎湖縣政府從2010年起對其展開調查與保存，十年來耗資6,000多萬，終於修復西嶼彈藥本庫的一座土窟式清涼彈藥庫、一座洞窟式單窟乾燥彈藥庫、一座洞窟式雙窟乾燥彈藥庫，並在2021年4月13日搶在觀光季前夕對外開放，盛大揭碑。

高市經發局3招商單位 挨批疊床架屋

高雄市經發局轄下有招商處、工策會、投資高雄事務所3招商單位，議員昨質詢批疊床架屋，業務重疊性高，促組織瘦身；另有議員建議...

「山神帶領著我」北大武山莊主吳德發打造安全親山教育

「我是被山神召喚的！」北大武山管理員「莊主」吳德發，10多年前遭遇人生低谷，偶然機緣下認識北大武山，從此愛上山，恨不得每...

金門衛生局通過多項食品檢驗認證 檢驗不用再跑台灣

隨著食安問題層出不窮，現在國人也越來越重視食品衛生安全，金門縣衛生局也積極爭取經費挹注購置精密檢驗儀器與設備，以強化檢驗...

南英校園徵才、升學博覽會 海軍陸戰隊出動蛙人募軍

台南市南英商工今天舉辦校園徵才及升學博覽會，吸引科大、公司來設攤招才及提供升學資訊。海軍陸戰隊也派出蛙人到場，鼓勵學生從...

金門西半島首家公辦民營托嬰中心揭牌 小朋友開心參與

金門縣西半島第一家公辦民營托嬰中心今天上午正式舉行揭牌典禮，金門縣長楊鎮浯特別帶領托嬰中心可愛的小朋友一起走入「聰明門」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。