快訊

被爆情斷劉又年秘婚又離婚 許瑋甯現身認「分了」

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

白化綠蠵龜標本 澎湖綠蠵龜觀光保育中心揭展

中央社 / 澎湖縣6日電

「哇！你們看，綠蠵龜是白色的耶」，觀光局澎湖國家風景區管理處將去年在望安發現不幸死亡的白化症綠蠵龜，製成標本，今天在綠蠵龜保育中心對外展出，讓民眾一睹不一樣的綠蠵龜。

「親親海灣、長瀨仔綠蠵龜寶寶」標本揭展，今天在望安綠蠵龜保育中心由澎管處長許宗民、縣政府參議陳晶卉與旅遊處副處長劉美凡等人共同揭展，除了一睹少見的白化症小綠蠵龜外，亦可解開綠蠵龜年年洄游到望安棲息產卵的路徑。

許宗民表示，這隻白化症綠蠵龜，是望安綠蠵龜巡守隊志工在去年9月30日，於望安綠蠵龜棲息產卵保護區的西安瀨灣仔沙灘發現孵化出土的小綠蠵龜，大部份都自行爬向大海求生，包括這隻白化症在內的5隻小綠蠵龜，疑因體弱不幸死亡，今天都製成標本，重現在望安綠蠵龜產卵保育區內。

由於白化症的綠蠵龜少見，澎湖縣政府農漁局基於環境保育出發點，捐贈給觀光局澎管處來製作成標本，今天在望安綠蠵龜觀光保育中心，由處長許宗民主持揭展，正式對外展出，不少遊客得知專程進館，一睹罕見的白色綠蠵龜。

農漁局表示，白化症又稱白子，白子化是動物界中常見的遺傳疾病之一，形成的因素很多，最主要是由於基因異常，黑色素生成有缺陷而缺乏色素，導致出現眼呈紅色、毛髮與皮膚呈現白色。

澎湖望安綠蠵龜產卵棲息保護區是在民國84年間公布，共有6處，面積23公頃多，20餘年來，每年都有綠蠵龜回來上岸產卵，孵化小海龜；去年孵化出土的小海龜中，首次發現有白化的小海龜。

綠蠵龜 白化症 海龜

延伸閱讀

角逐下屆桃園市長 黃適卓率先掛全國首面挺三接看板

到澎湖花火節懶得找美食？都替你準備好啦 環島必備攻略、到澎湖就吃這一味！

7人到澎湖體驗SUP立槳險划不回岸邊 海巡隊即刻救援

澎湖自行車跳島嘉年華 鐵人美女雙主播率先踩線

相關新聞

澎湖硬賜「銅牆鐵壁」仿匾？西嶼彈藥本庫的重生與惋惜

事件要從當地日治時期興建的「西嶼彈藥本庫」說起：澎湖縣政府從2010年起對其展開調查與保存，十年來耗資6,000多萬，終於修復西嶼彈藥本庫的一座土窟式清涼彈藥庫、一座洞窟式單窟乾燥彈藥庫、一座洞窟式雙窟乾燥彈藥庫，並在2021年4月13日搶在觀光季前夕對外開放，盛大揭碑。

高市經發局3招商單位 挨批疊床架屋

高雄市經發局轄下有招商處、工策會、投資高雄事務所3招商單位，議員昨質詢批疊床架屋，業務重疊性高，促組織瘦身；另有議員建議...

「山神帶領著我」北大武山莊主吳德發打造安全親山教育

「我是被山神召喚的！」北大武山管理員「莊主」吳德發，10多年前遭遇人生低谷，偶然機緣下認識北大武山，從此愛上山，恨不得每...

金門衛生局通過多項食品檢驗認證 檢驗不用再跑台灣

隨著食安問題層出不窮，現在國人也越來越重視食品衛生安全，金門縣衛生局也積極爭取經費挹注購置精密檢驗儀器與設備，以強化檢驗...

南英校園徵才、升學博覽會 海軍陸戰隊出動蛙人募軍

台南市南英商工今天舉辦校園徵才及升學博覽會，吸引科大、公司來設攤招才及提供升學資訊。海軍陸戰隊也派出蛙人到場，鼓勵學生從...

金門西半島首家公辦民營托嬰中心揭牌 小朋友開心參與

金門縣西半島第一家公辦民營托嬰中心今天上午正式舉行揭牌典禮，金門縣長楊鎮浯特別帶領托嬰中心可愛的小朋友一起走入「聰明門」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。