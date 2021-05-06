製麵廠地板沾黏蒼蠅屍 高市要求停工改善
高雄某製麵加工所遭網友爆料環境髒亂。高雄市衛生局今天表示，派員稽查後，發現地板沾黏蒼蠅屍體等缺失，當場勒令暫停營運，要求業者限期改善，否則可開罰新台幣6萬元。
民眾上網路社團爆料公社發文指出，位於高雄鳥松的某製麵加工所，負責供應高雄地區麵攤及小吃，但環境卻十分髒亂，不僅麵粉未密封，袋內甚至還有蟲子。高雄市衛生局昨天聞訊後，派員至工廠稽查，並於今天上午召開記者會說明。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，衛生局人員到場後，現場麵粉雖未見蟲體，但作業場所地板污垢沾黏大量蒼蠅屍體，而麵條成型加熱水槽及麵條降溫風扇也應加強清潔度，原料麵粉及凍庫成品未離地放置等缺失。
他表示，對製麵過程衛生問題，已依食品安全衛生管理法，要求業者5月10日前限期改善，期間不得生產；其他環境衛生缺失，則令業者5月26日前改善，並將抽驗油麵檢驗食品添加物。複查若未依規定改善，將開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。
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