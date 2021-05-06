快訊

被爆情斷劉又年秘婚又離婚 許瑋甯現身認「分了」

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

製麵廠地板沾黏蒼蠅屍 高市要求停工改善

中央社 / 高雄6日電

高雄某製麵加工所遭網友爆料環境髒亂。高雄市衛生局今天表示，派員稽查後，發現地板沾黏蒼蠅屍體等缺失，當場勒令暫停營運，要求業者限期改善，否則可開罰新台幣6萬元。

民眾上網路社團爆料公社發文指出，位於高雄鳥松的某製麵加工所，負責供應高雄地區麵攤及小吃，但環境卻十分髒亂，不僅麵粉未密封，袋內甚至還有蟲子。高雄市衛生局昨天聞訊後，派員至工廠稽查，並於今天上午召開記者會說明。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，衛生局人員到場後，現場麵粉雖未見蟲體，但作業場所地板污垢沾黏大量蒼蠅屍體，而麵條成型加熱水槽及麵條降溫風扇也應加強清潔度，原料麵粉及凍庫成品未離地放置等缺失。

他表示，對製麵過程衛生問題，已依食品安全衛生管理法，要求業者5月10日前限期改善，期間不得生產；其他環境衛生缺失，則令業者5月26日前改善，並將抽驗油麵檢驗食品添加物。複查若未依規定改善，將開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局 爆料公社

延伸閱讀

無畏疫情 高市火鶴花外銷回溫成長約6成

影／348校校有雙語 高市雙語教育創新方案110學年上路

友善動物再出招 高市動保處推「小心雞」計畫

停車位難求 高市二聖公有停車場啟用

相關新聞

澎湖硬賜「銅牆鐵壁」仿匾？西嶼彈藥本庫的重生與惋惜

事件要從當地日治時期興建的「西嶼彈藥本庫」說起：澎湖縣政府從2010年起對其展開調查與保存，十年來耗資6,000多萬，終於修復西嶼彈藥本庫的一座土窟式清涼彈藥庫、一座洞窟式單窟乾燥彈藥庫、一座洞窟式雙窟乾燥彈藥庫，並在2021年4月13日搶在觀光季前夕對外開放，盛大揭碑。

高市經發局3招商單位 挨批疊床架屋

高雄市經發局轄下有招商處、工策會、投資高雄事務所3招商單位，議員昨質詢批疊床架屋，業務重疊性高，促組織瘦身；另有議員建議...

「山神帶領著我」北大武山莊主吳德發打造安全親山教育

「我是被山神召喚的！」北大武山管理員「莊主」吳德發，10多年前遭遇人生低谷，偶然機緣下認識北大武山，從此愛上山，恨不得每...

金門衛生局通過多項食品檢驗認證 檢驗不用再跑台灣

隨著食安問題層出不窮，現在國人也越來越重視食品衛生安全，金門縣衛生局也積極爭取經費挹注購置精密檢驗儀器與設備，以強化檢驗...

南英校園徵才、升學博覽會 海軍陸戰隊出動蛙人募軍

台南市南英商工今天舉辦校園徵才及升學博覽會，吸引科大、公司來設攤招才及提供升學資訊。海軍陸戰隊也派出蛙人到場，鼓勵學生從...

金門西半島首家公辦民營托嬰中心揭牌 小朋友開心參與

金門縣西半島第一家公辦民營托嬰中心今天上午正式舉行揭牌典禮，金門縣長楊鎮浯特別帶領托嬰中心可愛的小朋友一起走入「聰明門」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。