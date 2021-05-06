金門水試所海帶5/10開賣 全台唯一大量生產區

金門縣水產試驗所今天表示，金門周邊海域遼闊，環境潔淨且營養鹽豐富，是全台唯一的生鮮海帶大量生產區，水試所養殖的新鮮海帶10日開賣，錯過要等到明年了。

水試所養殖海帶已有十幾年歷史。所長楊文璽表示，由於金門冬春季海水溫度較低，適合海帶生長，是全台唯一的大量生產區；他說，金門周邊海域遼闊，海域環境潔淨且營養鹽豐富，養殖成本低廉，不需投資餌料經費，因此海帶養殖是一種友善、低碳養殖方法，值得推廣。

楊文璽說，現在是海帶盛產期，是品嘗海帶最佳時節，這次販售的海帶，養殖時間約4個月，比上次薄海帶的長、寬、厚度大一倍以上，具有清淡藻香且口感Q彈，歡迎喜愛海帶各界朋友踴躍採購。

水試所提醒民眾，鮮海帶外觀顏色為黃褐色，川燙後會變成綠色，是因為海帶本身同時含有葉綠素，呈現綠色，以及含有類胡蘿蔔素呈現黃褐色。葉綠素對熱的穩定性高，所以高溫川燙後，海帶呈現綠色；川燙後的水也會變色，是正常現象，並非添加色素，請民眾安心食用。

金門縣水試所養殖的新鮮海帶一收成上岸就立刻運回水試所販售，是未加工且無添加物、無泡水新鮮海帶，廣受民眾喜愛；質嫩、口感佳，營養豐富，是天然健康的海洋蔬菜、老少皆宜的綠色食品。水試所呼籲要嚐鮮民眾儘速前往購買，售完為止，錯過要再等到明年。

金門春季限定生鮮海帶，10日下午1時30分開始陸續採收販售，請民眾在上班時間前往水試所廣場購買，價格一樣維持往年3斤新台幣100元優惠價格。水試所歡迎民眾或企業團體大量採購。