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金門湖山灣海漂垃圾壓境 國家公園派員清除

中央社 / 金門縣6日電

位於金門縣東北角「寒舍花」據點附近的湖山灣，出現大批海漂垃圾，其中以保麗龍為大宗，金門國家公園管理處今天表示，已派員前往清理，也會要求委外公司落實清除作業。

湖山灣在兩岸軍事對峙期間是海防第一線，隨著國軍精實案，駐軍陸續撤離；潮來潮往間伴隨東北季風吹襲，來自對岸的海漂垃圾，包括寫有簡體字的保特瓶、寶麗龍舢舨、木棍、竹竿、工程浮筒，甚至棺材板等占據岸際，擱淺在海岸植栽群中，日積月累，海岸景象慘不忍睹。

在民眾反映下，金管處昨天安排人員前往清理，暫時還給湖山灣原有面貌。金管處表示，自2014年以來，每年編列預算辦理園區海漂垃圾委外清理工作，並配合向海致敬政策，針對遊客人潮多寡及到達難易的地點劃分清理頻率等級。

金管處表示，海漂垃圾每天隨著漲潮都會帶進海灘上，每天除了依照排定的計畫期程，巡迴辦理清潔工作外，民眾如果發現海漂垃圾髒亂，也可隨時通知金管處，以便派員加強清理。

湖山灣民眾期盼各單位每年辦理的淨灘活動能夠落實，也盼望在不影響原始風貌下，完善湖山灣沿線的服務設施，提供友善旅遊條件，讓祕境級的海岸景點為金門觀光增添色彩。

金門 棺材

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