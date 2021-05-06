快訊

被爆情斷劉又年秘婚又離婚 許瑋甯現身認「分了」

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門烈嶼公共事務協會改選交接 倡議母鄉建設發展

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門烈嶼公共事務協會日前舉行新任理監事就職典禮，與會貴賓合影。圖／金門烈嶼公共事務協會提供
金門烈嶼公共事務協會日前舉行新任理監事就職典禮，與會貴賓合影。圖／金門烈嶼公共事務協會提供

金門烈嶼公共事務協會日前進行改選，由洪資成高票連任會長、洪朱生出任監事主席，在就職典禮上，洪資成也提出包括建置旅臺鄉親資訊服務網站、成立二十四小時不打烊服務專線等十大願景，獲得與會會員與貴賓的高度認同，他也表示，續任2年的任期雖短，但服務鄉親的心是長長久久的。

這項就職典禮於日前在新北市中和區狀元樓舉行，典禮由該會秘書長洪芳菲、北區服務處處長洪育懷共同主持，與會貴賓包括：副縣長黃怡凱、縣長楊鎮浯的媽媽洪玉真、立委陳玉珍國會辦公室主任洪肇葉、助理洪銘銅、北區各旅臺金門同鄉會楊維居總會長、黃獻平、等人出席共襄盛舉。

洪資成在致詞時表示，烈嶼公共事務協會在歷任會長、理、監事、顧問、幹部經營的基礎上，29年來，才會有今日的規模與成就，他有幸此次能承接這份榮譽與重擔，未來將秉持過去所累積經驗與資歷，貢獻心力，竭盡所能，使協會精益求精，更上一層樓。

洪資成也說，服務團隊都是坐在同一艘船上，船上的人都各自扮演不同的角色與任務，但大家的目標是一樣的，只要大家同心協力，團結合作，必能使該會創造新氣象。

會中，洪資成也對會務推展提出未來庚續十大願景，包括：建置旅臺鄉親資訊服務網站、活絡會館多元功能。成立鄉親法律諮詢補給站。爭取中央與地方補助款，定期辦理研習活動。完善旅台鄉親多元捐助管道，強化「送暖」救助服務。成立二十四小時不打烊服務專線。與各旅臺同鄉會、金門各機關團體、東南亞僑鄉，定期互訪觀摩、經驗交流。

另也給母鄉烈嶼鄉的四大建言：包括建議烈嶼鄉公所規劃公共藝術建置計畫；規劃陵水湖生態保護區─成立陵水湖生態博物館； 成立芋頭產業發展中心(芋頭展示館)，開發並生產各式產品，建立品牌；打造烈嶼環島海上藍色公路。

金門烈嶼公共事務協會日前舉行新任理監事就職典禮，會中冠蓋雲集。圖／金門烈嶼公共事務協會提供
金門烈嶼公共事務協會日前舉行新任理監事就職典禮，會中冠蓋雲集。圖／金門烈嶼公共事務協會提供

金門 願景

延伸閱讀

大安農會推出芋頭瘦肉粥及芋頭排骨湯新品 10分鐘上菜

疫情升溫 金門迎城隍遶境是否受影響5月14日底定

楊鎮浯視察金門洋山淨水場 實地瞭解試營運與驗收進度

金門海漂豬屍確染非洲豬瘟 豬肉製品禁銷台一周

相關新聞

澎湖硬賜「銅牆鐵壁」仿匾？西嶼彈藥本庫的重生與惋惜

事件要從當地日治時期興建的「西嶼彈藥本庫」說起：澎湖縣政府從2010年起對其展開調查與保存，十年來耗資6,000多萬，終於修復西嶼彈藥本庫的一座土窟式清涼彈藥庫、一座洞窟式單窟乾燥彈藥庫、一座洞窟式雙窟乾燥彈藥庫，並在2021年4月13日搶在觀光季前夕對外開放，盛大揭碑。

高市經發局3招商單位 挨批疊床架屋

高雄市經發局轄下有招商處、工策會、投資高雄事務所3招商單位，議員昨質詢批疊床架屋，業務重疊性高，促組織瘦身；另有議員建議...

「山神帶領著我」北大武山莊主吳德發打造安全親山教育

「我是被山神召喚的！」北大武山管理員「莊主」吳德發，10多年前遭遇人生低谷，偶然機緣下認識北大武山，從此愛上山，恨不得每...

金門衛生局通過多項食品檢驗認證 檢驗不用再跑台灣

隨著食安問題層出不窮，現在國人也越來越重視食品衛生安全，金門縣衛生局也積極爭取經費挹注購置精密檢驗儀器與設備，以強化檢驗...

南英校園徵才、升學博覽會 海軍陸戰隊出動蛙人募軍

台南市南英商工今天舉辦校園徵才及升學博覽會，吸引科大、公司來設攤招才及提供升學資訊。海軍陸戰隊也派出蛙人到場，鼓勵學生從...

金門西半島首家公辦民營托嬰中心揭牌 小朋友開心參與

金門縣西半島第一家公辦民營托嬰中心今天上午正式舉行揭牌典禮，金門縣長楊鎮浯特別帶領托嬰中心可愛的小朋友一起走入「聰明門」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。