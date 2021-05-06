金門烈嶼公共事務協會改選交接 倡議母鄉建設發展

金門烈嶼公共事務協會日前進行改選，由洪資成高票連任會長、洪朱生出任監事主席，在就職典禮上，洪資成也提出包括建置旅臺鄉親資訊服務網站、成立二十四小時不打烊服務專線等十大願景，獲得與會會員與貴賓的高度認同，他也表示，續任2年的任期雖短，但服務鄉親的心是長長久久的。

這項就職典禮於日前在新北市中和區狀元樓舉行，典禮由該會秘書長洪芳菲、北區服務處處長洪育懷共同主持，與會貴賓包括：副縣長黃怡凱、縣長楊鎮浯的媽媽洪玉真、立委陳玉珍國會辦公室主任洪肇葉、助理洪銘銅、北區各旅臺金門同鄉會楊維居總會長、黃獻平、等人出席共襄盛舉。

洪資成在致詞時表示，烈嶼公共事務協會在歷任會長、理、監事、顧問、幹部經營的基礎上，29年來，才會有今日的規模與成就，他有幸此次能承接這份榮譽與重擔，未來將秉持過去所累積經驗與資歷，貢獻心力，竭盡所能，使協會精益求精，更上一層樓。

洪資成也說，服務團隊都是坐在同一艘船上，船上的人都各自扮演不同的角色與任務，但大家的目標是一樣的，只要大家同心協力，團結合作，必能使該會創造新氣象。

會中，洪資成也對會務推展提出未來庚續十大願景，包括：建置旅臺鄉親資訊服務網站、活絡會館多元功能。成立鄉親法律諮詢補給站。爭取中央與地方補助款，定期辦理研習活動。完善旅台鄉親多元捐助管道，強化「送暖」救助服務。成立二十四小時不打烊服務專線。與各旅臺同鄉會、金門各機關團體、東南亞僑鄉，定期互訪觀摩、經驗交流。