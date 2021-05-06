海洋之子酷 墾丁國小10畢業生潛水領畢業典禮

屏東墾丁國小10名畢業生在台灣潛水公司贊助下，昨天在墾丁後壁湖完成畢業典禮，並在海中排出「母親節快樂」字樣，留下難忘的畢業典禮回憶。

「我們的軟珊瑚和熱帶魚好漂亮，海洋不要污染，要好好保護」、「我感覺好幸福」，海中領取導師手中的畢業證書，在海中祝母親節快樂，墾丁國小5男5女畢業生上岸後，不禁有感而發的說出心裡話。

沒有來賓致詞、熱帶魚當來賓，各種色彩的軟珊瑚讓孩子們驚豔，這是墾丁國小第2年辦潛水畢業典禮，全校畢業生15名從上學期開始訓練，安排觀賞影片、認識海洋生物和學習保護海洋知識外，還有浮潛、SUP（立式划槳）或衝浪等海洋活動體驗課程，潛水基本訓練包括面鏡排水、練習調節器呼吸和水中耳壓平衡等。

昨天潛水的學生有10人，學生既興奮又緊張，也有家長到場看自己的孩子潛水，一名家長說，「這是我們的驕傲！」

墾丁國小校長陳明輝今天表示，學校就在海邊，一直以海洋為主題發展特色，周邊海洋資源豐富，就該讓學生實際下海體驗，去年由台灣潛水贊助舉辦第1屆的潛水畢業典禮，今年是第2屆。

他說，海中的畢業典禮要由導師頒發畢業證書才有意義，去年有4名老師考取初級潛水證照，目前已有11名老師有證照，全校共24名老師，到年底將會有16名老師有證照，學生的潛水訓練由台灣潛水指導國小老師，並由老師訓練學生。

除了潛水畢業典禮外，接下來還有單車環島及海上救生畢業典禮，陳明輝說，學校跟教育部爭取活化教學多元學習的經費，多元化的教學讓孩子們每天都盼望著到學校學習不同的特色課程如海洋保育、觀光導覽等，老師與學生像家人般，學校就像是第2個家。

台灣潛水公司負責人陳琦恩表示，台灣潛水是恆春在地企業，希望用自己的力量為恆春在地培育海洋的種子，進行親海教育。

他說，恆春的孩子雖生長在海邊，但不一定對海熟悉，舉辦潛水畢業典禮是讓孩子們親近海洋，甚至看到潛水指導教練「好厲害」而能夠激發他們未來也想留在恆春從事潛水業，不必北漂就業，為在地產業培育人才。