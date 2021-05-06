拚招商成立工策會、投資高雄事務所 議員批：疊床架屋

高雄市議員李雅靜今質詢批經發局底下「招商處」、「工策會」、「投資高雄事務所」三個招商單位根本是疊床架屋，業務職能重疊性高，工策會還突然大量解僱人員製造失業率，要求組織瘦身。經發局長廖泰翔允諾21日前提組織精簡相關報告。

高雄市議會今進行財經部門業務報告與質詢，李雅靜質詢指出，經發局底下的「招商處」、「工策會」、「投資高雄事務所」3個招商單位業務職能重疊性高，投資高雄事務所主責前端招商，管生不管養；工策會主責廠商落戶後勤服務，不管生只管養。

李雅靜說，經發局招商處職能被「工策會」、「投資高雄事務所」兩單位瓜分，不管生也不管養，經發局應評估將3單位整合，組織瘦身省預算，也提升效率；廖泰翔允諾在議會21日舉行「高雄市政府組織再造」專案報告前提出評估報告。

李雅靜並批工策會為高雄創造失業率，在毫無理由的情況下，大量解僱人員，這些人是北漂青年返鄉就業，同時具有相關專業背景，今年3月沒有理由突然解僱，是政治清算嗎？叫副總幹事到議會說明也不來、不請假，無視民意監督。