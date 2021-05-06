高雄營利事業銷售額負成長 議員促拚產業轉型

高雄市議員郭建盟今質詢指出，去年營利事業銷售額六都中僅高雄負成長，達-3.49%，促市府力拼製造業轉型，也同步讓低薪服務業轉型，並建議工策會轉型夜間經濟辦公室，制定夜經濟策略。經發局長廖泰翔表示，會與工策會討論努力。

經發局今業務報告引用去年第4季製造業營利事業銷售額數據，指高雄製造業銷售額 6353億元，比前年同期增206億元，成長3.36%。但郭建盟發現，台南增503億元，成長14.4%，在六都排第一，高雄僅排第五。

郭建盟並提數據指出，從去年營利事業銷售額數據顯示，六都僅高雄負成長，達-3.49%。高雄服務業表現，不如五都在後疫情期出現反彈，無力支撐城市經濟，也導致人口外移，去年首度跌破277萬人，10年來最低。

郭建盟說，市府力拼製造業轉型，也必須同步讓服務業轉型；低薪服務業轉型關鍵在於讓旅客留宿高雄，建議建構衛武營、展覽館、流音、旅運大樓四大場館事業產業鏈，驅動高雄「會展」、「國際級藝術文化展演」、「流行影視音樂」，與「郵輪觀光運補」等新興高薪服務業。

此外，為讓旅客留宿高雄，郭建盟也促市府發展夜經濟重點事業，包括推動米其林餐廳、特色商場、山海河港休閒體驗事業。為各商圈導入街舞、Cosplay、動漫、樂團、滑板、古董車等潮文化主題，吸引人潮。

郭建盟也建議經發局將工策會轉型成夜間經濟辦公室，統合跨局處合作協調，從值得留宿高雄的角度，盤點的夜經濟觀光亮點事業，並給予輔導獎勵。

經發局長廖泰翔表示，製造業產業結構，市府正在努力往半導體跟5G AIoT（人工智慧物聯網）轉型；對於服務業轉型，會與工策會討論，是否把其中一個項目轉往這方向努力。