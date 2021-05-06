爭取護國群山投資 高市府：數位內容加碼補助

爭取高端產業投資高雄可以帶動經濟繁榮及增加就業人口，高雄市政府經發局長廖泰翔今天指出，高雄市水電無虞，還有橋科開發區土地，市府要築巢引鳳，數位內容產業投資有補助。

全世界對晶圓需求殷切，台灣積體電路製造公司被喻為「護國神山」，爭取台積電投資高雄成了護持經濟發展的神器。民進黨高雄市議員陳致中今天在市議會財經部門質詢市府爭取台積電的進度，以及水、電、土地等條件供給。

廖泰翔答詢，面對旱季缺水的問題，高雄市主動開發水源，水、電供給無虞，橋頭科學園區也有160多公頃的設廠土地；市府積極招商，針對大企業的投資案有跨局跨部會和中央有對接的窗口。

有關台積電投資高雄的進度，廖泰翔表示，因為涉及上市公司，市府於訊息未明確前採尊重企業的態度，允持續努力爭取。

陳致中表示，招商未必要聚焦在單一大廠，盼能吸引「護國群山」投資高雄；談到5日「放視大賞」開幕活動，市府說對於數位產業的發展要扮演「助攻」的角色，質詢要如何著力。

廖泰翔表示，經發局積極與業者對話並爭取投資，尤其在5G AIoT產業方面，高雄市要補助並加碼，包括融資利息、房地租金、房屋稅減免等，另外還有勞工薪資最高補助25%等優惠。

國民黨市議員陳美雅及李雅靜也針對招商質詢，批評經發局促參招商成績不佳，要經發局檢討整合投資高雄事務所、經發局招商處、高雄市工商發展投資策進會等3個單位，以免招商業務疊床架屋，浪費人力。