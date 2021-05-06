癌婦臨終吐假結婚秘密 女兒憑泛黃照片圓母遺願

罹癌的李姓婦人在生命最後向女兒坦白，年輕時曾為10萬元赴泰國假結婚，盼女兒幫她撤銷結婚。李婦女兒請高市專勤隊協助，憑泛黃照片還原全案，終在母親節前夕完成李婦遺願。

高雄市鳳山區63歲李姓單親媽媽20年前因經濟狀況不好、居無定所等原因，為了新台幣10萬元瞞著女兒與一名泰國籍男子假結婚，李婦還曾到泰國舉行泰式婚禮。但這名泰籍男子來台後僅打工數月即回國，兩人從此失去聯繫，卻還存在婚姻關係。

不過，李婦近來就醫發現罹患肝癌末期，她知道自己時日無多，也不希望女兒有天突然發現多個「爸爸」，因此決定向女兒吐露這段深藏心中20多年的秘密。

李婦女兒獲知後決定完成母親希望離婚心願，並將李婦僅剩的兩張泛黃相片提供給專勤隊，希望能找到當時假結婚的介紹人，以放下母親在世最後的心中大石。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊今天指出，專勤隊幹員109年底獲報後展開調查，憑著兩張舊照拼湊線索，找出當時仲介泰國男子來台的兩名介紹人，調查還原案件全貌並依法移送，但因案件時效已逾20年，兩名仲介最後獲不起訴處分。戶政機關後續會再函查確認假結婚情事，撤銷結婚登記。

高雄市專勤隊表示，李婦雖於調查過程中不幸離世，但李婦女兒還是相當感謝專勤隊幹員，她總算在母親節前夕完成媽媽的最後遺願。

高雄市專勤隊長趙志成表示，執法不外人情，移民署偵辦案件秉持同理心依法協處，除調查釐清案情真相，也會視案件情節給予當事人關懷協助，讓民眾能感受到移民官的用心、溫暖和專業。