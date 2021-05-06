高市圖開卷書香送好禮！借書可抽iPhone、按摩機等大獎

高雄市立圖書館推動「開卷書香送好禮」活動，鼓勵民眾養成閱讀好習慣，今年高市圖更加碼好禮，即日起至9月26日止，持高市圖個人或家庭借閱證，一次借滿5本書可集1點，集滿12點、24點、36點可兌換衛生紙、面膜、環保袋、便利商店商品卡、九乘九折價券等生活經濟小禮。另外每證借滿60冊即可自動累計1次抽獎機會，120冊即有2次抽獎機會，於7月份與9月份擇期抽出兩階段借閱大獎，有iPhone SE、腿部按摩機等大獎。

高市圖表示，「開卷書香送好禮」今年提前於上半年度正式起跑，希望能鼓勵民眾除了多閱讀，也能得到借閱的小確幸。即日起至9月26日止，讀者只要持個人借閱證或家庭借閱證，在高市圖總館及各分館（不含高雄文學館），一次借滿5本書，包括視聽資料，即可獲得1點。

除了集點兌換生活小禮，高市圖也準備各項大獎大放送，總共分為兩階段抽出大獎。第一階段有OSIM腿部按摩機、IPad、Fujitek肩頸揉捏紓壓按摩枕、家樂福500元商品禮券；第二階段有PlayStation 5遊戲主機、iPhone SE、KINYO Air Supply行動音箱、高雄電影節電影票2張等好禮。

高市圖說，活動期間借閱冊數由電腦系統自動統計，每張借閱證借書達60冊時，即可獲得1次抽獎機會，達120冊可獲抽獎機會2次，以此類推，借愈多中獎機會愈大。此次活動更分兩階段抽獎，分別於7月暑假期間與9月活動結束後擇期以電腦隨機方式公開抽出得獎名單。