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馬祖燕鷗繁殖季 提前部署孵化環境提升育成率

中央社 / 連江縣6日電

馬祖燕鷗繁殖期將來臨，為保護燕鷗生態，提升育成率，今年在燕鷗繁殖期來臨前提前部署，維護孵蛋環境，並請海巡協助避免人為干擾，架設即時影像讓民眾可觀察鳥類生態。

去年僅差1週，卻未孵育完便棄巢，今年配合燕鷗繁殖將採取加強措施，希望燕鷗在馬祖順利孵化。台北鳥會已陸續於4月中至5月初至鐵尖島上進行棲地整理工作，包含除草、假鳥擺設、燕鷗聲音回播系統架設、監視系統架設及太陽能供電系統檢修。

台北鳥會指出，目前僅零星觀察到5至10隻的鳳頭燕鷗在附近海域活動，預計在燕鷗降落繁殖前，完成無線網路系統，以利後續即時影像監測及燕鷗繁殖生態直播測試工作。

連江縣產發處漁牧科表示，今年架設太陽能板，裝設監視器，完成即時影像回傳系統，將即時影像公開給民眾觀察，也提供多年成果，希望今年燕鷗賞光，願意來馬祖鐵尖島孵化幼鳥，後續並請海巡派人巡邏，排除人為上島影響孵化疑慮，期待今年燕鷗孵化育成率。

連江縣產發處提醒，每年4月至9月是燕鷗過境繁殖的重要季節，為保護馬祖珍貴燕鷗生態，馬祖共有8座燕鷗保護區，每年4月1日至9月30日燕鷗繁殖季節期間，禁止進入緩衝區進行漁業、遊憩等行為，期間釣友不能任意進入，海上賞鷗也須在限制水域外，以免受罰。

馬祖 海巡

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