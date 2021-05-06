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青年傳承陣頭文化反串爆紅！高雄青創貸款助創新

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
鳳軒民俗技藝團招牌「十二婆姐陣」受歡迎。圖／高雄市青年局提供
鳳軒民俗技藝團招牌「十二婆姐陣」受歡迎。圖／高雄市青年局提供

鳳軒民俗技藝團年輕頭家陳永宏，希望能傳承廟宇文化，反串招牌陣頭「十二婆姐」與「民俗牛犁陣」受歡迎。他嘗試將傳統表演形式改良，並申請高雄市青年局的青創貸款，最近核貸成功，讓他離創新夢想更近一步。

「我是在偶然的機緣下意外踏入陣頭圈。」陳永宏說，念中學時因迷上攝影，經常利用課餘時間到處拍攝，一次偶然的機會到宮廟拍攝廟會活動，剎時被陣頭藝術色彩繽紛且充滿活力動作所吸引，從此每逢假日便到各大廟會觀摩、攝影。

陳永宏大學畢業後從事廟會活動仲介，穿梭於大小廟宇間，後來成立了表演團體「鳳軒民俗技藝團」，除堅持傳統文化外，也嘗試將傳統表演形式改良，在設計動作、服裝或是音樂中，加入現代電子元素，提升表演效果，得到觀眾喜愛。

陳永宏也試著自己下場反串招牌陣頭「十二婆姐」與「民俗牛犁陣」，沒想到效果奇佳，廟方和觀眾看了很歡喜，讓他知名度大開，活動邀約不斷。他不斷求新求變，希望有一天能將陣頭表演搬進國家級演藝廳，甚至進軍國際，發揚台灣廟宇文化。

高雄市青年局長張以理表示，願意從事傳統藝術表演的青年已愈來愈少，很高興可以給予願意留在家鄉、熱愛傳統陣頭文化的青年實際支持，期待「鳳軒」能帶動創新能量，為傳統文化注入活水。高雄市開辦青創貸款以來，已協助近150位青年取得創業資金，總核貸金額超過1.6億元，申貸過案率超過90%，而利率1.94%、最高借貸200萬元、免徵擔保品及前3年利息全額補貼等優惠條件，讓許多創業者踴躍申貸。

青年局資源整合科長許豪修指出，目前青創貸款的申請業別，以餐飲及批發零售兩類居多。為了讓致力於事業經營的青年都能夠獲得實質幫助，今年特地修法針對沒有公司或商業登記的小規模商業，提供最高50萬元的貸款額度，擴大支持在地青年。服務窗口07-7995678分機2367。

鳳軒民俗技藝團反串扮演「民俗牛犁陣」受歡迎。圖／高雄市青年局提供
鳳軒民俗技藝團反串扮演「民俗牛犁陣」受歡迎。圖／高雄市青年局提供

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