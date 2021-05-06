母吸毒急産男嬰「銘銘」終找到國外收養家庭展開新人生

屏東家扶中心一名寄養童2歲半的銘銘（化名）體內帶著海洛因毒素出生，經過兩年多，銘銘終於由來自美國華盛頓州Brault夫婦收養。Brault夫婦日前來台依台灣防疫要求，等待兩周後和銘銘見面，雙方先前已經過9次視訊，銘銘與收養父母沒有陌生感，見面即能稱爹地媽咪，銘銘與收養家庭見面後，銘銘笑得很開心，讓寄養家庭安心將銘銘交接給Brault夫婦。

屏東家扶中心指出，銘銘是生母急産，到醫院前已無呼吸心跳，經醫院搶救而恢復生命跡象，銘銘的生母是毒品人口，造成銘銘體內海洛因毒素高，在醫院待足兩個多月後，才由屏東縣政府寄養安置到屏東家扶的寄養家庭。

2歲半的銘銘，一直由寄養家庭 蔡振興、杜淑蕙夫婦照顧，夫妻擔任寄養家庭18年，他們說，銘銘安全感不足、夜間不易入睡，需要長時間抱在懷裡哄著、陪伴。銘銘的發展比別人慢，醫院評估鑑定為發展遲緩，因此開始一連串的復健與早療，還要長時間穿矯正鞋。

銘銘的復健之路辛苦，經常哭著完成，寄養父母也更有耐心地哄著，杜淑蕙說，銘銘以前動作很慢像樹獺，經過1年多的早療和復健，「銘銘已是花豹的速度，可追不上他囉！」

屏東家扶寄養社工黃玉潔說，銘銘安置兩年多，生母刑期過長、家中無親屬可協助照顧，透過台南善牧基金會媒合，來自美國華盛頓州Brault夫婦願意接棒照顧銘銘。銘銘的生母仍在獄中服刑，生母也祝福孩子，也對不起銘銘。

Brault夫婦為銘銘準備專屬房間與玩具，已聯繫醫療團隊協助銘銘，因新冠肺炎疫情關係出國不易，Brault夫婦願意請一個月的假，排除萬難來台接銘銘回美國，銘銘是Brault夫婦在台灣收養的第三個孩子。

屏東家扶送給銘銘一件印著台灣地圖的T恤、和寄養家庭合照拼圖歡送銘銘，願銘銘帶著寄養家庭滿滿的愛迎向新的人生，也永遠記著自己是台灣囝仔。

屏東家扶指出，社會中，仍有許多像銘銘這類型的孩子，需要寄養家庭的照顧和呵護，盼社會大眾能一起響應，大家一起打開家門，給孩子溫暖幸福的避風港，有意成為寄養家庭者，請洽屏東家扶中心寄養組（08）753-7123。