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無畏疫情 高市火鶴花外銷回溫成長約6成

中央社 / 高雄6日電

高雄市內門區是火鶴花的主要產區，去年受到武漢肺炎疫情肆虐，出口大受影響，不過今年第1季的外銷量比去年同期已成長約6成，出口回溫，外銷市場已漸穩定。

高雄市政府農業局今天指出，統計今年至3月底，火鶴花外銷數量已有31.5萬枝，比去年同期19萬枝多逾6成，讓即將進入盛產的火鶴花農對花卉出口更具信心。

農業局指出，高雄市火鶴花外銷有9成以日本為主要輸出國；但是去年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，銷量大幅下滑，所幸今年回溫，外銷市場回穩並見成長。

高雄市的火鶴種植面積約41公頃，年產值約新台幣1億元。為雙管促銷火鶴花，農業局同時鼓勵並拓展火鶴花走進校園活動，並規劃「高雄市校園花卉推廣活動計畫」，要將火鶴花帶入校園，鼓勵學校花藝教學，計劃舉辦824場次，預估參與人數會逾2萬人。

特別的是，在花農不斷精進與改良下，火鶴不再只有鮮艷的大紅色，還有粉色、白色、綠色等，顏色繽紛討喜，尤其有熱情、熱血的花語及諧音「乎賀」也象徵吉祥如意，已成了喜慶典禮上重要的花材。

農業局鼓勵民眾多採購搭配裝飾，並用創意成為歡度母親節感謝媽媽的花束及盆花，帶動DIY手作風潮。

火鶴花 高雄市 疫情

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