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高雄港遊港推母親節優惠 媽媽搭船只要100元

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
母親節將至，高雄市輪船公司推出金棧遊港母親節優惠活動，5月8、9日給媽媽專屬限定優惠，圖／高雄市輪船公司提供
母親節將至，高雄市輪船公司推出金棧遊港母親節優惠活動，5月8、9日給媽媽專屬限定優惠，圖／高雄市輪船公司提供

母親節將至，高雄市輪船公司推出金棧遊港母親節優惠活動，5月8、9日給媽媽專屬限定優惠，搭乘周六夕陽線欣賞高雄港的夕陽美景，或是周日亞灣線從海上欣賞高雄流行音樂中心、大港橋等建設，媽媽或懷孕準媽媽搭船只要100元。

高雄市輪船公司表示，高雄港灣愈來愈美，希望大家可以帶著媽咪遊港共度母親節，因此5月8、9日推出媽媽專屬限定優惠，搭乘周六夕陽線或周日亞灣線，只要是媽媽或懷孕準媽媽都有專屬優惠，每位媽媽只要100元。

此外，呼朋引伴第3、第4人，每人有150元優惠專案及當月壽星100元方案，適合全家大小攜家帶眷一同在美麗的高雄港海上度過溫馨母親節。

輪船公司表示，周六夕陽線，觀光遊港輪將航行至第一港口防波堤，有機會可一覽高雄港海平面的懸日，及被夕陽染成金色的海面。

周日的亞灣線，則將航行到亞洲新灣區與愛河灣區，從海上欣賞高雄流行音樂中心、大港橋，船上空間開闊，除了全開放甲板，客艙也適合搭船時帶上飲料跟點心慶祝母親節。

輪船公司指出，「金棧遊港」航班時間分別為周六夕陽線17：40（五月份）、周日亞灣線16：10，航程60分鐘，包含專人導覽、遊港，全票300元，媽咪專屬優惠價100元。另65歲以上長者及3至12歲兒童享優待票200元，2歲以下嬰幼兒免費。

「呼朋引伴專案」則3人以上同行，購買全票300元兩張，第3及第4人可享150元優惠價（每組限購2張）、「當月壽星」可享優惠價100元。船班位置有限，額滿為止，可預約或現場購票，搭乘地點在棧貳庫。預約專線07-2262888轉607、610。

母親節 高雄港

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