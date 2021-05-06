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54歲婦職訓踏入科技圈 開智慧節能工作室創業

中央社 / 屏東縣6日電

現年54歲的劉祖貞因渴望找到新的職涯發展，參加勞動部辦理的「智慧家庭節能技術班」，結訓後成立工作室，接案打造農地自動化系統，她開心地說「真的很有成就感。」

劉祖貞原從事幼教工作，突如其來的一場車禍後，畫下10多年的職涯句點，經過休養、康復後，她想嘗試其他可能，於是曾當背包客去旅行、學手作香皂，也曾在百貨專櫃服務、回鄉下種植有機蔬果，但始終沒找到一個能讓她長期投入的產業與新職場。

偶然機會下，劉祖貞在網路發現勞動部勞動力發展署高屏澎東分署委託辦理的「智慧家庭節能技術班」，覺得課程內容新穎，其中智慧家電、節能技術、軟硬體系統整合等，讓她相當有興趣，便報名參加。

劉祖貞說，「上過許多課，但都沒像這堂課可以與科技接軌，還有許多厲害的學者專家當老師，授課專業又詳細。」

劉祖貞表示，學科部分讓她了解智慧家庭自動化節能技術及未來國內外政經能源情勢，實作課程讓她習得基礎的家電維修原理、農業自動化系統、撰寫程式語言與感測元件的運用。

結訓後，劉祖貞從一個完全不懂科技的門外漢，轉變成為會寫程式、組裝感測元件的專業人才，她拿起電鑽、扳手將家中的燈光改造為省電感應模式，電視、風扇改造為語音指令操作，人在外頭，也能透過網路操控，全家驚為天人。

劉祖貞把在鄉下的田地，運用所學架設遠端監控感應器，用手機即可觀測，還有特殊情況示警功能，全部一手包辦，附近農民看了紛紛請她幫忙，她完全客製化滿足各種需求，日前更成立了工作室。

劉祖貞的工作室近期完成一個滿州鄉雨來菇農場的全區監控系統，專業程度讓業主非常滿意，劉祖貞表示，新職涯生活中讓她有滿滿成就感，她也鼓勵想重回職場的人，「別怕學習，善用職訓課程去開拓視野、找到專長，未來有各種可能。」

職涯 勞動部

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