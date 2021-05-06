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感恩媽咪！一起到勝利星村拍全家福 留下最美回憶

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
歡慶溫馨母親節，屏東勝利星村結合全區品牌店家，5月8、9日推出「幸福快門聲」家庭寫真活動，期間穿上指定服裝到勝利星村店家消費滿520（我愛您）元，即可獲得攝影師拍攝全家福照片1組，為母親節留下幸福難忘的回憶。圖／屏東縣府文化處提供
歡慶溫馨母親節，屏東勝利星村結合全區品牌店家，5月8、9日推出「幸福快門聲」家庭寫真活動，期間穿上指定服裝到勝利星村店家消費滿520（我愛您）元，即可獲得攝影師拍攝全家福照片1組，為母親節留下幸福難忘的回憶。圖／屏東縣府文化處提供

歡慶溫馨母親節，屏東勝利星村結合全區品牌店家，5月8、9日推出「幸福快門聲」家庭寫真活動，期間穿上指定服裝到勝利星村店家消費滿520（我愛您）元，即可獲得攝影師拍攝全家福照片1組，為母親節留下幸福難忘的回憶。

屏東縣政府文化處指出，為讓偉大媽媽度過不一樣的母親節，遊訪勝利星村絕對是最佳選擇。全家人陪媽媽享用懷舊的眷村美食或私房料理，或品嘗美味下午茶，再一起租旗袍大變身，在老樹綠蔭、街角巷弄間拍下獨一無二的全家福合照。

文化處說，早期眷村生活每到逢年過節喜歡拍張全家福留念，老建築的庭院或門口老樹，都是老照片中常見的取景，尤其穿著旗袍的媽媽們，為拍全家福照，都會特別打扮，甚至穿上一年才穿一次的高跟鞋。母親節來臨，勝利星村歡迎全家大小一起來逛園區，喀嚓拍張甜美全家福，留下最幸福的瞬間。

活動當日請先至勝利星村將軍之屋領取集點卡，並在園區內單一店家消費滿520元，店家將協助蓋證明章，經活動工作人員審核確認，就可領取全家福攝影兌換券。拍攝場次為5月8、9日兩天下午2時、3時30分及5時共120組，數量有限。活動網址

文化處說，除了本周登場的母親節活動，緊接5月15、16日的下午3時至晚上9時勝利星村舊好勝市集，以植物為主題，邀請大家一起體驗充滿綠意的植感生活。

歡慶溫馨母親節，屏東勝利星村結合全區品牌店家，5月8、9日推出「幸福快門聲」家庭寫真活動，期間穿上指定服裝到勝利星村店家消費滿520（我愛您）元，即可獲得攝影師拍攝全家福照片1組，為母親節留下幸福難忘的回憶。圖／屏東縣府文化處提供
歡慶溫馨母親節，屏東勝利星村結合全區品牌店家，5月8、9日推出「幸福快門聲」家庭寫真活動，期間穿上指定服裝到勝利星村店家消費滿520（我愛您）元，即可獲得攝影師拍攝全家福照片1組，為母親節留下幸福難忘的回憶。圖／屏東縣府文化處提供
歡慶溫馨母親節，屏東勝利星村結合全區品牌店家，5月8、9日推出「幸福快門聲」家庭寫真活動，期間穿上指定服裝到勝利星村店家消費滿520（我愛您）元，即可獲得攝影師拍攝全家福照片1組，為母親節留下幸福難忘的回憶。圖／屏東縣府文化處提供
歡慶溫馨母親節，屏東勝利星村結合全區品牌店家，5月8、9日推出「幸福快門聲」家庭寫真活動，期間穿上指定服裝到勝利星村店家消費滿520（我愛您）元，即可獲得攝影師拍攝全家福照片1組，為母親節留下幸福難忘的回憶。圖／屏東縣府文化處提供

母親節 屏東縣政府

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