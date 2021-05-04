亮麗醫師娘也是三寶媽 享受育兒過程力拚第4胎

33歲孫湘涵學生時期就是話題正妹，研究所沒畢業就結婚，3個孩子接連報到，成為幸福的三寶媽。她到孩子學校當志工媽媽，也發揮聲樂專長參與公益演出，她說，被孩子圍繞是很甜蜜的角色，想拚第4胎，能生一對雙胞胎更好。

孫湘涵的爸爸、哥哥都是牙醫師，丈夫賴衍翰是外科醫師。孫湘涵說，和丈夫相識的緣分很奇妙，她22歲那年參加一場生日派對，朋友要介紹她認識的醫師因為忙手術臨時沒來，遂改由賴衍翰送她回家，竟擦出火花，兩人相差12歲，感情進展迅速，孫湘涵研究所沒念完就想「婚」了，25歲當媽媽。

孫湘涵和丈夫都愛孩子，婚後她當全職母親，全心陪伴孩子成長。原本只打算生2個孩子，結紮前夕，又中獎了，她覺得孩子是上天給的禮物，只是當她告訴父親「我又有了」，孫父一時難接受，電話中訓女婿一頓「你們人生是只剩下生孩子嗎？有沒有做好計畫」，其實他是心疼女兒養育孩子太辛苦。

3個孩子分別是7歲小一、5歲大班及4歲小班。孫湘涵會到大女兒就讀的四維國小當志工媽媽，除了說故事，也協助照顧班上特殊孩子，有音樂專長的她，也能教唱歌擄獲孩子的心。

孫湘涵會在臉書分享育兒心法、烹飪等，她說，帶孩子當然會有挫折，但驚喜也不會少，3個孩子日前在她外出時，準備一份禮物當母親節心意，紙條上用注音寫下「祝媽媽母親節快樂」，讓她好感動。

從學生時代就是風雲人物，曾被網路選為「音樂系正妹」、「台師大研究所校花」等，孫湘涵說，當媽媽後，時間幾乎都奉獻給家庭，還是沒忘記要愛自己，會安排旅行讓自己放空紓壓。