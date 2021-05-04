防疫優先 金門熱門景點擎天廳10日起暫停開放

金門縣政府今天表示，因武漢肺炎本土案例頻傳，金門防衛指揮部與縣府研議，決定自10日起暫停開放熱門景點擎天廳，以防疫為優先。其他景點正常開放，但縣府會隨時檢討。

縣府觀光處表示，近期武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情本土案例不斷增加，金門防衛指揮部與縣府研議，考量熱門軍事觀光秘境擎天廳，包括排雷紀實館、明德公園，位於軍事營區，為確保國軍整體戰力，決定從10日起暫停開放，以防疫為優先。

位於太武山花崗岩坑道內可容納上千人的軍事景點擎天廳，因渾然天成壯觀景色，以及鬼斧神工的宏偉建築，一直是遊客參訪的熱門景點。但受疫情影響，先前自2020年1月31日以後曾三度暫停開放；鑑於最近疫情又有緊張趨勢，為減少室內空間群聚傳染風險，縣府經審慎評估後，決定再次暫停開放參觀，嚴防疫情增溫。

觀光處表示，其餘業管景點目前仍正常開放，而且已加強消毒清潔作業，提供消毒用品供旅客使用，並落實實聯制；除第一線服務人員都戴口罩外，也請旅客參訪時正確戴口罩並保持安全社交距離。縣府將配合中央流行疫情指揮中心規定，滾動檢討各景點開放項目。