快訊

法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

防疫優先 金門熱門景點擎天廳10日起暫停開放

中央社 / 金門縣4日電

金門縣政府今天表示，因武漢肺炎本土案例頻傳，金門防衛指揮部與縣府研議，決定自10日起暫停開放熱門景點擎天廳，以防疫為優先。其他景點正常開放，但縣府會隨時檢討。

縣府觀光處表示，近期武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情本土案例不斷增加，金門防衛指揮部與縣府研議，考量熱門軍事觀光秘境擎天廳，包括排雷紀實館、明德公園，位於軍事營區，為確保國軍整體戰力，決定從10日起暫停開放，以防疫為優先。

位於太武山花崗岩坑道內可容納上千人的軍事景點擎天廳，因渾然天成壯觀景色，以及鬼斧神工的宏偉建築，一直是遊客參訪的熱門景點。但受疫情影響，先前自2020年1月31日以後曾三度暫停開放；鑑於最近疫情又有緊張趨勢，為減少室內空間群聚傳染風險，縣府經審慎評估後，決定再次暫停開放參觀，嚴防疫情增溫。

觀光處表示，其餘業管景點目前仍正常開放，而且已加強消毒清潔作業，提供消毒用品供旅客使用，並落實實聯制；除第一線服務人員都戴口罩外，也請旅客參訪時正確戴口罩並保持安全社交距離。縣府將配合中央流行疫情指揮中心規定，滾動檢討各景點開放項目。

疫情 金門 口罩

延伸閱讀

案1129夫婦遊嘉恐釀社區破口 小鎮醫：防疫要更嚴格

栗喉蜂虎報到 金門營造友善環境迎嬌客

記取諾富特案 高市衛生局提醒旅宿業防疫錯誤

金門立委陳玉珍爭取整建烏坵碼頭 可望116年完工

相關新聞

亮麗醫師娘也是三寶媽 享受育兒過程力拚第4胎

33歲孫湘涵學生時期就是話題正妹，研究所沒畢業就結婚，3個孩子接連報到，成為幸福的三寶媽。她到孩子學校當志工媽媽，也發揮...

高雄老人保護通報案件數年破2千 議員籲機構裝監視器

高雄市議員今在議會質詢指出，109年高雄老人保護通報案件數2031件歷年新高，籲市府推相關規範，要求安養長照機構安裝監視...

屏東國小新生總量管制 引發議論

本周是國小新生報到周，屏東縣有6個鄉鎮國中小實施大學區制，屏東市唐榮國小全校現有12班，校方近日收到教育處公文，110學...

高雄明華國中半戶外籃球場 年底動工

高雄市政府為提升市民運動環境與品質，在交通便利的明華國中建置半戶外籃球場，做為「北高雄青少年籃球基地」，預計111年9月...

高雄拷潭納骨塔快爆滿 5年內建新塔

殯葬問題是昨天高雄市議會質詢焦點，高雄市第一殯儀館18座火化爐年限5年，平均已用8年，拷潭納骨塔5萬多個塔位快爆滿，議員...

高雄輕軌大順路段 工程啟動

高雄輕軌大順路段工程啟動，目標明年10月通車到C24愛河之心站。副市長林欽榮表示，將比照中博橋拆除模式，全府全軍動員，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。