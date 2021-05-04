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法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

國軍野戰淨水車進駐岡山本洲工業區 供次級用水

中央社 / 高雄4日電

高雄市水情嚴峻，減供工業用水，為了紓解供水問題，協調軍方引進野戰淨水車，在本洲工業區架設淨水設備，已進入試運轉，預計今天下午可以產出次級用水，每天最多225噸。

岡山本洲工業區服務中心主任黃志華今天指出，水情橙燈，受到減供工業用水的影響，區內業者取水備極艱辛，協調軍方並經評估，已引進軍方野戰淨水設備於園區架設，並將區內的放流水導入淨化，盼能協助業者紓解用水問題。

他指出，本洲工業區每天有約3000噸的放流水排入阿公店溪，但是受到水情吃緊的影響，再淨化使用成了紓解用水的方式之一。

高雄市政府經濟發展局指出，市府於日前的抗旱會議研議，經會同水利署、軍方勘查設置地點評估選定於永安工業區及岡山本洲工業區架設淨水設備；永安已經於日前供水，每日約有50至60噸，本洲工業區已進入試運轉，預計下午可以出水，估計每日最多出水量約225噸。

淨水設備是透過淨水車上的設施，經過一層層的淨水流程去雜質再出水供非民生使用的次級用水，盼助業者度過抗旱期。

岡山 抗旱 高雄市

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